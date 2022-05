Aktivferien auf Hawaii

Whale Watching, Schnorcheln und Tauchen

Jeden Winter wandern Tausende Buckelwale aus allen Regionen des Nordpazifiks in die flachen Küstengewässer vor den Inseln Hawaiis, um dort zu rasten und ihre Jungen zur Welt zu bringen. Rund um die hawaiianischen Inseln gibt es nationale Meeresschutzgebiete für Buckelwale. Walbeobachtungsfahrten sind besonders während der Hauptwanderungszeit von Januar bis März beliebt. Die Westküste von Maui, die Ostküste von Lanai und die Südküste von Molokai sind die grössten Geburts- und Säugeplätze der grossen und friedlichen Meeresbewohner. Aber auch an der Westküste von Big Island und der Süd- und Nordküste von Kauai herrscht reges Treiben. Auf den Hauptinseln werden Walbeobachtungstouren angeboten und es gibt Gebiete, in denen man Wale von der Küste aus beobachten kann, unter anderem vom Hauptquartier des Schutzgebietes von Maui in Kihei aus.

Nach Hawaii zu kommen und nicht zu schnorcheln, ist wie den Eiffelturm zu besteigen und die Augen zu verschliessen. Eine der schönsten Unterwasserwelten auf diesem Planeten liegt Ihnen in Hawaii zu Füssen, oder vielmehr zu Flossen. Alles, was Sie benötigen, ist eine Maske, einen Schnorchel und ein paar Flossen, und schon gehören Ihnen die herrlichen Korallenriffe Hawaiis. Neben mehr als 500 Arten neonfarbener tropischer Fische können Sie gefährdete Meeresschildkröten, Mantarochen, Delfine und andere Bewohner der Tiefsee in ihrem natürlichen Element sehen.

In hawaiianischen Gewässern können Sie Schiffswracks und lange Lavaröhren betauchen, dem Gesang der Wale lauschen und Mantarochen sowie Haien von Angesicht zu Angesicht begegnen. Die Wassertemperaturen liegen das ganze Jahr über im Durchschnitt bei 24 bis 27 Grad, die Sicht ist in der Regel ideal. Regenfälle und starke Winde während der Wintermonate können die See allerdings aufwühlen und rauer machen. Auf allen Inseln in Hawaii gibt es Tauchbasen, die neben Leihmaterial auch Hawaii Ausflüge oder Ausbildungsmöglichkeiten anbieten: Die Inseln von Hawaii sind ein grossartiges marines Universum, um den Tauchsport zu erlernen.