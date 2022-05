USA Themen- & Freizeitpark Reisen

Freizeitparks in Florida

Orlando wird gerne als die Hauptstadt der Themenparks bezeichnet. Das Walt Disney World Resort in Orlando, mit insgesamt vier verschiedenen Themenparks, zwei Wasserparks sowie 23 Hotels gilt mit 15.000 Hektar als der flächenmässig grösste Freizeitpark der Welt. Neben Disney World sind die Universal Studios, SeaWorld und Wet 'n Wild die beliebtesten Attraktionen der Stadt und tragen zu Orlandos entspannter, jugendlicher Atmosphäre bei. Für alle NASA und Weltraum-Fans empfehlen wir einen Besuch im nahegelegenen John F. Kennedy Space Center. Neben den Themenparks bietet die Stadt eine Fülle an grossen Hotels, Einkaufszentren und Golfplätzen sowie eine Reihe von Tagestouren und Ausflügen für alle Altersgruppen. Die Busch Gardens in Tampa Bay und Williamsburg haben einige der besten und weltweit spektakulärsten Achterbahnen im Angebot. Im Tampa Bay Park befindet sich die höchste und unheimlichste Achterbahn in ganz Florida. In Virginia bietet sich das sehr schön restaurierte koloniale Williamsburg für einen Besuch an, einen beliebten frühamerikanischen Vergnügungspark mit einem breiten Angebot an Aktivitäten, wie z.B. des Kunsthandwerks oder eine Führung im grössten Museum für lebende Geschichte der Welt. Speziell an den heissen Tagen im Sommer empfehlen wir einen Abstecher in das Water Country USA, der Wasserpark von Bush Gardens.

Freizeitparks im Nordosten der USA

Willkommen in Amerikas grösstem Park mit freiem Eintritt. Ja, Sie haben richtig gehört! Im Knoebels Amusement Resort in Pennsylvanien ist der Eintritt ist zu 100 Prozent kostenlos. Dieser Park verzückt vor allem Familien mit seinem riesigen Angebot an klassischen Achterbahnen, Schwimmbecken, Camping- und Goldplätzen und für Kleinkinder geeigneten Bahnen. Ein Geheimtipp: Bestaunen Sie zusammen mit Ihren Kindern die zwei Weisskopfseeadler und lernen Sie alles Wissenswerte über die majestätische, vom Aussterben bedrohte Tierart. Interessieren Sie sich für die amerikanische Kultur, die sogenannte «Americana»? Dann werden Sie das Karussell- und Bergbaumuseum lieben. Für Schokoladenliebhaber ist der Besuch des Hersehyparks in Hershey Pennsylvanien Pflicht. Benannt nach der berühmten Schokoladenmarke Hershey's, bietet dieser Park über 70 Attraktionen, darunter 14 Achterbahnen und einen Wasserpark. Wenn Sie durch den Park schlendern, vergessen Sie nicht den Schokoriegel-Figuren zuzuwinken und einen Stopp im ZooAmerica einzuplanen. Mit über 200 verschiedenen Tierarten auf 11 Hektar, bietet dieser Zoo ein einzigartiges Erlebnis für Gross und Klein.