Erleben Sie die vielfältigen Facetten Bostons bei einem abwechslungsreichen Tag in der Stadt. Spazieren Sie entlang der grünen Oase des Rose Kennedy Greenway oder geniessen Sie die Aussicht auf den Hafen beim Harborwalk, der entlang des Hafens und Bostons Wasserwege mäandriert. Im New England Aquarium erwarten Sie faszinierende Einblicke in die Unterwasserwelt des Atlantiks. Im Boston Public Market laden regionale Spezialitäten und lokale Produkte zum Probieren ein, während das interaktive Boston Tea Party Ships & Museum das historische Schlüsselereignis iinnerhalb der amerikanischen Revolutionsbestrebungen lebendig werden lässt.

Zum Ausklang empfiehlt sich ein Besuch des modernen Seaport District, der mit seiner attraktiven Uferpromenade, trendigen Restaurants und urbanem Flair zu den spannendsten Vierteln Bostons gehört.