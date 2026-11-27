Boston Explorer (individuell) ab Boston
Reisedaten
- täglich vom 01.01.–31.12.
Boston Explorer (individuell) ab Boston
ab CHF 1095.– / pro Person
ab/bis Boston
Highlights:
- Boston intensiv erleben
- Harvard Universität
- Fenway Park Tour
6 Tage / 5 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Individuelle Anreise nach Boston und Transfer ins Hotel in Eigenregie. Der Rest des Tages steht zur freien Verfügung, wobei sich zu Beginn stets ein Besuch von View Boston anbietet. Von den höchsten Stockwerken des Prudential Tower geniessen Sie einen beeindruckenden Panoramablick über die Skyline, den Charles River und die umliegenden Stadtviertel. 5 Nächte im Staypineapple Hotel South End o.ä.
2. Tag Geschichte und Kulturen
Die Stadt lässt sich bequem zu Fuss entdecken. Sie starten Ihren Tag mit einer geführten Stadttour zu Fuss auf dem historischen Freedom Trail. Vorbei an Bostons wichtigsten historischen Sehenswürdigkeiten, wie beispielsweise dem Boston Common, der Faneuil Hall und dem Paul Revere House, erfahren Sie mehr über die Geschichte der Stadt und seiner Bewohner. Anschliessend lohnt sich ein intensiverer Besuch des charmanten North End, dem ältesten Wohnviertel der Stadt, das heute als «Little Italy» für seine italienische Atmosphäre, gemütlichen Cafés und ausgezeichneten Restaurants bekannt ist. Auch Chinatown, mit seinen asiatischen Märkten und kulturellen Einflüssen aus ganz Asien, lädt mit seinen traditionellen Restaurants zu kulinarischen Reisen. Am Abend bietet der benachbarte Theatre District mit seinen historischen Theatern, schönen Fassaden und belebten Strassen die besten Voraussetzungen für erstklassige Unterhaltung.
3. Tag Vielfältiges Boston
Erleben Sie die vielfältigen Facetten Bostons bei einem abwechslungsreichen Tag in der Stadt. Spazieren Sie entlang der grünen Oase des Rose Kennedy Greenway oder geniessen Sie die Aussicht auf den Hafen beim Harborwalk, der entlang des Hafens und Bostons Wasserwege mäandriert. Im New England Aquarium erwarten Sie faszinierende Einblicke in die Unterwasserwelt des Atlantiks. Im Boston Public Market laden regionale Spezialitäten und lokale Produkte zum Probieren ein, während das interaktive Boston Tea Party Ships & Museum das historische Schlüsselereignis iinnerhalb der amerikanischen Revolutionsbestrebungen lebendig werden lässt.
Zum Ausklang empfiehlt sich ein Besuch des modernen Seaport District, der mit seiner attraktiven Uferpromenade, trendigen Restaurants und urbanem Flair zu den spannendsten Vierteln Bostons gehört.
4. Tag Auf nach Cambridge
Der heutige Tag steht ganz im Zeichen der renommierten Universitätsstadt Cambridge. Bei einer geführten Campus-Tour durch die berühmte Harvard University erhalten Sie spannende Einblicke in die Geschichte und Traditionen einer der angesehensten Hochschulen der Welt. Anschliessend bietet das Harvard Art Museums mit seiner bedeutenden Sammlung von Werken aus verschiedenen Epochen und Kulturen einen kulturellen Höhepunkt. Danach lädt die belebte Massachusetts Avenue (Mass Ave) mit ihren Buchhandlungen, Cafés und Boutiquen zum Flanieren ein und führt bis zum MIT.
Das Massachusetts Institute of Technology ist eine der weltweit führenden Institutionen für Wissenschaft und Technologie und befindet sich direkt am Ufer des Charles River. Lassen Sie den Abend in Boston auf der anderen Uferseite bei einem Abendessen im eleganten Stadtteil Back Bay ausklingen, der mit seinen historischen Backsteinhäusern, stilvollen Restaurants und seiner besonderen Atmosphäre zu den beliebtesten Vierteln der Stadt zählt.
5. Tag Sport, Kulinarik und Kultur
Entdecken Sie an diesem Tag einige der kulturellen und sportlichen Höhepunkte Bostons. Eine geführte Tour durch den legendären Fenway Park, der Heimat der Boston Red Sox und das älteste Baseballstadion der MLB, ist ein wahres Highlight. Anschliessend bietet der moderne Time Out Market eine grosse Auswahl an lokalen Spezialitäten und internationalen Köstlichkeiten unter einem Dach. Das einzigartige Isabella Stewart Gardner Museum begeistert mit seiner aussergewöhnlichen Kunstsammlung und dem prachtvollen Innenhof des Palazzos. Das benachbarte Museum of Fine Arts (MFA) ist eines der bedeutendsten Kunstmuseen Nordamerikas mit Werken aus nahezu allen Epochen und Kontinenten.
6. Tag Rückreise
Vor Ihrer Rückreise bleibt noch Zeit für einen entspannten Shoppingtag in Boston. Die Stadt bietet vielfältige Einkaufsmöglichkeiten für jeden Geschmack. Von den eleganten Boutiquen der Newbury Street über die exklusiven Geschäfte in Back Bay bis hin zu Outlet-Shopping in Assembly Row finden Besucher eine grosse Auswahl an Mode, Lifestyle- und Souvenirgeschäften. Anschliessend individuelle Rück- oder Weiterreise.
Im Preis inbegriffen
- 5 Nächte im Mitteklassehotel
- Geführte Tour durch die Harvard Universität in Englisch
- Fenway Park Tour in Englisch
- Ticket für die Aussichtsplattform View Boston
- Ausführliche Reisedokumentation
- Flug ab/bis Zürich
- Transfers
- Mahlzeiten & Getränke
- Optionale Ausflüge
Preise
6 Tage / 5 Nächte ab CHF 1095.– / pro Person