1-2 . Tag Papeete - Moorea Ein kurzer Flug bringt Sie von der Hauptinsel Tahiti nach Moorea, wo Sie am Flughafen empfangen und zum Manava Beach Resort & Spa gebracht werden.

3-4 . Tag Moorea - Bora Bora Heute fliegen Sie auf die Trauminsel Bora Bora, wo Ihnen die Südseeidylle zu Füssen liegt. Die nächsten beiden Nächte verbringen Sie im InterContinental Bora Bora Le Moana Resort.

5-6 . Tag Bora Bora - Rangiroa Sie verlassen die Gesellschaftsinseln und erreichen per Flugzeug den Tuamotu-Archipel. Rangiroa ist der perfekte Ort, um in die Unterwasserwelt der Südsee abzutauchen. Während den nächsten beiden Tagen verbringen Sie viel Zeit im türkisfarbenen Wasser oder erkunden das Atoll der Insel. Sie übernachten im Maitai Rangiroa Hotel.

7-8 . Tag Rangiroa - Tikehau Erneuter Flugtransfer auf ein weiteres Inselatoll in den Tuamotus, nach Tikehau. Diese Insel ist bekannt für ihre Abgeschiedenheit. Wem die anderen Inseln zu touristisch waren, der findet hier einen Hauch Robinson Crusoe-

Atmosphäre vor. Die beiden Übernachtungen auf Tikehau im Ninamu Resort lassen Sie die Zeit vergessen und die Natur in vollen Zügen geniessen.

9-10 . Tag Tikehau - Papeete Sie fliegen zurück nach Tahiti und verbringen eine Nacht im Manava Suite Resort in Papeete.