Hotels Französisch-Polynesien

Luxus und Sonne

Geniessen Sie auf Bora Bora Resorts und Hotels wie das „The St. Regis“ mit traumhaftem Blick auf den Pazifik. Oder erleben Sie im „Sofitel Bora Bora“ gemütliche Bungalows innerhalb einer wunderschönen Anlage unter Palmen. Wie wäre es mit dem „Relais Mahana“ auf der Insel Huahine?

Hotels für jeden Geldbeutel

Wenn Sie vom anderen Ende der Welt anreisen, lässt sich natürlich bei Ihrem Hotelaufenthalt ein wenig sparen. Französisch-Polynesien bietet zum Beispiel mit dem „Le Relais Fenua“ eine schöne und budgetfreundliche Unterkunft. Auf dem Honeymoon Paradies Bora Bora erhalten Sie mit dem „Village Temanuata“ ebenfalls ein Quartier mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Es handelt sich natürlich nicht um Luxusresorts mit Pool und Spa, aber dafür sind es schicke Heime mit Herz, die auch Backpackern traumhafte Unterkünfte in der Südsee ermöglichen.

Unterkünfte mit Nachhaltigkeit

Möchten Sie noch mehr Natur erleben und vielleicht in die Welt der Südsee noch viel tiefer eintauchen? Dann suchen Sie sich Hotels auf Französisch-Polynesien, die genau das anbieten. „Vanira Lodge“ auf Tahiti beispielsweise bietet Gästen traditionelle Häuser in polynesischem Stil. In Ecolodges wie dem „Te Ora Hau“ auf Bora Bora erleben Sie eine Verbindung zwischen Natur und Kultur. Lassen Sie sich auf die Ursprünglichkeit traumhafter Inseln ein und geniessen Sie das einmalige Erlebnis. Wenden Sie sich an unsere Spezialisten, die Ihnen gerne Ihre Südsee Reisen ermöglichen!