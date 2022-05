Südamerika Rundreisen

Die Vielfalt Brasiliens

Das facettenreiche Brasilien lässt selbst erfahrenen Globetrotter ins Schwärmen geraten. In aller Regel startet die Brasilien Rundreise in der Metropole Rio. Einmal mit der Zahnradbahn zum Corcovado hochfahren und von der Christusstatue aus den Blick auf das Häusermeer, den Zuckerhut und die berühmte Copacabana oder den Ipanema Strand werfen. Besuchen Sie den Küstenregenwald an der Ostküste Brasiliens. Die "Mata Atlantica" erstreckt sich von Argentinien vorbei an Rio und Sao Paolo mit tropischer und subtropischer Vegetation. So erhalten Sie bereits einen kleinen Vorgeschmack auf den Dschungel des Pantanal am Amazonas. Die nächsten Highlights der Brasilien Rundreisen sind die grandiosen Iguacu Wasserfälle. Eine geführte Rundreise bringt Sie auf die Haziendas der Zuckerbarone und zu den charmanten Küstenstädten Recife mit seinen stolzen Bauten aus der Kolonialzeit und in das übersprudelnde Salvador mit farbenfrohen Häusern und prachtvollen Kirchen.