Uruguay Klassik ab Colonia del Sacramento

1 . Tag Colonia del Sacramento Nach der Ankunft in Colonia del Sacramento werden Sie von Ihrer Reiseleitung am Hafen erwartet und zu Ihrem Hotel begleitet. Lernen Sie am Nachmittag bei einer Stadtrundfahrt Colonia del Sacramento kennen.

2 . Tag Colonia – Montevideo (ca. 180 km) Nach dem Frühstück geht Ihre Reise in Richtung Montevideo weiter, wo Sie am Hafen zum Mittagessen erwartet werden. Nach dem Mittagessen treffen Sie sich mit Ihrem örtlichen Reiseleiter für einen Rundgang in der Altstadt von Montevideo. Entdecken Sie das historische Montevideo mit allen seinen Facetten. Schlendern Sie durch die Fussgängerzone entdecken Sie die Kathedralen der Stadt und nach der Beendigung des Stadtrundgangs geht es zurück in Ihr Hotel.

3 . Tag Montevideo Geniessen Sie eine heute eine weitere Tour durch die verschiedenen Stadtteile Montevideos, die nach dem nach dem Abriss der alten Stadtmauern im September 1829. Anders als die alte Stadt wurde La Ciudad Nueva (die neue Stadt) mit breiten, von Bäumen gesäumten Strassen, prächtigen Geschäften und Residenzen erbaut. Anschliessend geht es weiter zur «Ciudad Abierta » (die offene Stadt), das Gebiet von Montevideo, das sich nach und nach zu einer offenen Stadt mit grünen Parks, berühmten Monumenten und Wohnvierteln entwickelt hat.

4 . Tag Montevideo – Punta del Este Heute fahren Sie weiter nach Punta Del Este, einer der glamourösesten Urlaubsorte Südamerikas. Hier erwarten Sie zahlreiche wunderschöne Strände, elegante Häuser am Meer, beeindruckende Hochhäuser, luxuriöse Hotels und glitzernde Restaurants, die zum Verweilen einladen. Die lebendige Atmosphäre und das aufregende Nachtleben machen diesen Ort zu einem beliebten Ziel für Touristen aus aller Welt. Geniessen Sie die atemberaubenden Sonnenuntergänge und die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten, die Punta Del Este zu bieten hat.

5 . Tag Punta del Este Geniessen Sie den Tag zur freien Verfügung am Meer oder entdecken Sie Punta del Este auf eigene Faust. Schlendern Sie entlang der malerischen Strände, erkunden Sie die charmanten Boutiquen und Cafés oder besuchen Sie lokale Kunstgalerien. Vielleicht möchten Sie auch eine Bootstour unternehmen, um die beeindruckende Küstenlinie zu bewundern. Nutzen Sie die Gelegenheit, frische Meeresfrüchte in einem der vielen Restaurants zu probieren und sich von der lebhaften Atmosphäre mitreissen zu lassen. Ob Entspannung oder Abenteuer – Punta del Este bietet für jeden Geschmack etwas Passendes!

6 . Tag Punta del Este – Montevideo (ca. 140 km) Im Laufe des Tages erfolgt die Rückfahrt nach Montevideo.