La Costa de Uruguay ab Jose Ignacio

1 . Tag José Ignacio – Punta del Este Treffen Sie sich heute mit Ihrem Reiseleiter und geniessen Sie die Stadtrundfahrt durch Punta del Este. Wir beginnen mit einem Halt am Casapueblo, einem spektakulären Anwesen am Hang über dem Atlantik. Besuchen Sie den Strand «Mansa» und entdecken Sie die Gegend. Geniessen Sie das Gebiet des Yachthafens, wo Sie die riesigen Seelöwen beobachten können. Die Tour endet mit einem Besuch des Skulpturenpark, wo Sie ein Picknick geniessen werden.

2 . Tag Estancia Anastasio Nach dem Frühstück Transfer zur Estancia Anastasio für eine Radtour entlang ländlicher Pfade zum Anastasio-Bach. Es geht weiter mit dem Kajak zur einer Lagune. Die Lagune hat in den Wintermonaten einen Zugang zum Meer und ist ein ein wahres Vogelparadies mit Flamingos, Schwänen, Reihern und Störchen, um nur einige zu nennen und geniessen Sie ein traditionelles Picknick-Mittagessen und radeln zurück nach Jose Ignacio.

3 . Tag Garzon – «Uruguayische Toskana» Nach dem Frühstück folgt der Transfer zur Bodega Garzón, für eine Besichtigung mit Mittagessen und Verkostung. Es folgt ein Besuch in Garzon, wo auch die «uruguayische Toskana» genannt wird. Der Ausflug beginnt mit einem Besuch des verschlafenen Städtchens Garzon, wo Sie den Hauptplatz und die Kapelle besuchen werden. Anschliessend geht es zum Weingut Garzon, wo eine Besichtigung mit Verkostung und Mittagessen auf dem Programm steht. Das auf einem Felsvorsprung erbaute Weingut bietet einen atemberaubenden Blick auf die Weinberge.

4 . Tag José Ignacio Nach dem Frühstück geht Ihre Reise weiter und es folgt der Transfer zum Flughafen von Punta del Este.