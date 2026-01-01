Finca Narbona
Carmelo
Beschreibung
Einleitung
Weinkeller, Finca, Restaurant und Lodge, dieses zu Relais & Chateaux gehörende Hotel löst Begeisterung aus. Aufgrund seiner Geschichte mit einem der berühmtesten Weingüter Uruguays, sowie aufgrund der Qualität seiner Produkte wird es auch Ihnen gefallen. Das Restaurant, das sich in einem ehemaligen Feinkostladen befindet, dessen Regale und Theke beibehalten wurden, bietet eine köstliche Küche und die Lodge überzeugt mit lichterfüllten Zimmern. Um den Pool herum befinden sich Gärten und ein Innenhof. Alles lädt hier dazu ein, sich Zeit zu nehmen, um die Schönheit der ländlichen Umgebung zu geniessen.
Lage
Ca. 80 km von Colonia del Sacramento und ca. 240 km von Montevideo entfernt.
Angebot
Das Restaurant ist überaus originell; untergebracht in einem über hundert Jahre alten Feinkostladen. Man kann drinnen sowie auch auf der grossen Terrasse seine Mahlzeit geniessen. Die Zutaten für die ländliche Küche stammen aus biologischem Anbau. Stimmen Sie sich in der rustikalen Bar mit einem Drink auf den Abend ein oder entspannen Sie in der Lounge vor dem Kamin. Auch bietet das Hotel kostenlose Transfers nach Carmelo oder Puerto Camacho, Fahrräder, Karts um das Weingut zu besichtigen, einen Swimmingpool und ein Fitnessraum.
Aktivitäten:
Unternehmen Sie eine Führung im Hauseigenen Weinkeller, Leihen Sie sich ein Fahrrad aus, um die Umgebung zu erkunden oder geniessen Sie einen Reitausflug durch die Weinreben. Wenn Sie es etwas ruhiger bevorzugen, entspannen Sie sich am Pool mit einem feinen Glas Wein oder machen es sich im Leseraum gemütlich.
Zimmer
Das Hotel verfügt über lediglich 5 exklusive Zimmer, die alle nach einer Weinsorte benannt sind. Die Einrichtung ist eine Mischung aus antiker Dekoration und moderner Ausstattung. Die Zimmer haben Sicht auf den Weingarten oder das Weingut. Alle Zimmer sind mit King-Size Betten, Balkon oder Terrasse, Wohnzimmer, Kamin, Fernseher, Minibar, grosszügige Badezimmer mit Bademantel und Hausschuhe ausgestattet.
Preis auf Anfrage
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