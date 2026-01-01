Beschreibung

Einleitung Dieses Luxushotel liegt, umgeben von duftendem Pinien- und Eukalyptuswald, am Ufer des Rio de la Plata. Geniessen Sie Weltklasse-Golf, Gaucho-inspirierte Spa- Behandlungen, und engagierten Service während Ihres Aufenthalts in Carmelo.

Lage Das Carmelo Resort & Spa befindet sich am Flussufer des Rio de la Plata in Uruguay. Von Montevideo aus sind es ca. 240 km, von Colonia del Sacramento 80 km.

Angebot Wählen Sie im Hauptrestaurant Pura aus verschiedenen à la Carte Gerichten der internationalen Küche oder versuchen Sie eine typische uruguayische Grillade. Das Hotel verfügt über einen eigenen Tennisplatz, einen Spa sowie einen grosszügigen Aussenpool. Geniessen Sie vor dem Essen einen Cocktail an der Mandara Bar oder gönnen Sie sich zwischendurch einen Snack an der Río Bar.

Zimmer Die 44 Bungalows verfügen über eine eigene Terrasse mit Gartensitzplatz. Die zweistöckigen Bi Level Suiten haben Sicht auf den Rio de la Plata Fluss, den Wald oder die Weinberge. Alle Zimmer sind mit einem Bad und einer grosszügigen Badewanne eingerichtet. Zu Ihrem Komfort stehen Bademäntel und Hausschuhe zur Verfügung. Zu weiteren Annehmlichkeiten gehören eine Espresso- Maschine, ein Fernseher, DVD- und CD Player sowie gratis WLAN.