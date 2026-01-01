Uruguay Natural ab Colonia del Sacramento

1 . Tag Colonia Empfang am Hafen von Colonia del Sacramento. Stadtrundgang mit Besichtigung der wichtigsten Sehenswürdigkeiten. Colonia ist Uruguays älteste Stadt und wurde zum UNESCO Weltkulturerbe erklärt.

2 . Tag Bodega el Quinton Heute fahren Sie nach Bodega el Quinton, um die Weinberge und Olivenplantagen zu besichtigen. Anschliessend geht es weiter zur La Vigna-Käsefarm. Erfahren Sie mehr über die Herstellung von lokalem Käse und probieren Sie einige der besten Käsesorten der Region unter der Leitung des «Käsearchitekten ». Agustin und Lucila. Die Besitzer von La Vigna, haben einen ganz besonderen Ort geschaffen, der Nachhaltigkeit und der biologischen Produktion.

3 . Tag Montevideo Heute fahren Sie in die Hauptstadt Uruguays nach Montevideo. Nach der Ankunft lernen Sie die charmante Hauptstadt Montevideo kennen. Ein Highlight neben den Sehenswürdigkeiten in der Altstadt ist die Markthalle «Mecardo del Puerto», welche heute unzählige Restaurants beheimatet.

4 . Tag Das moderne Montevideo Besichtigen Sie heute das neue und moderne Montevideo. Geniessen Sie eine Tour durch die verschiedenen Stadtteile Montevideos. Anders als die alte Stadt wurde la Cuidad Nueva (die neue Stadt) mit breiten, von Bäumen gesäumten Strassen mit prächtigen Geschäften und Residenzen gebaut.

5 . Tag Estancias los Platanos Nach dem Frühstück fahren Sie nach Valentines wo Sie erwartet und zur Estancia Los Platanos gefahren werden. Freuen Sie sich auf das authentische Gaucho-Leben!

6 . Tag Estancia los Platanos Der heutige Tag auf der Estancia steht Ihnen zur freien Verfügung.

7 . Tag Quebradas de los Cuervos Nationalpark Fahren Sie in Richtung Süden zum Nationalpark Quebrada de los Cuervos für ein Trekking- Abenteuer! Vom Eingang des Nationalparks und beginnen Sie das 3-stündige Mini-Trekking die Schlucht hinunter, wo die Flüsse Olimar und Yerbal zusammenfliessen. Geniessen Sie ein lokales Picknick-Mittagessen bevor es weiter geht nach Brisas de la Pedrera.

8 . Tag Cabo Polonia Sanddünen Nach dem Frühstück fahren Sie in die «uruguayische Wüste». Dort angekommen klettern Sie die Sanddünen hinauf und versuchen den höchsten Punkt «Cerro de la Buena Vista» zu erreichen. Geniessen Sie von hier einen atemberaubenden Blick auf den Atlantik, die umliegenden Dünen sowie auf das angrenzende Schwemmland, bevor es mit 4-Rad Monstertruck aus den Dünen zurück zu Ihrem Hotel geht.

9 . Tag Santa Teresa Nationalpark Nach dem Frühstück besichtigen Sie den Santa Teresa Nationalpark. Besuchen Sie die portugiesische Festung, mit einer anschliessenden Wanderung zur Küste und zum Green Hill. Nach einem Picknick-Mittagessen erfahren Sie mehr das Leben und den Aktivitäten der Region.

10 . Tag Garzon Fahrt nach Garzón in die «uruguayische Toskana ». Sie besuchen das verschlafene Städtchen Garzon, wo wir den Hauptplatz und die Kapelle besuchen werden. Weiter geht es zum Weingut in Garzon, wo eine Verkostung und Mittagessen auf dem Programm steht. Erbaut auf einem Felsvorsprung, bietet das Weingut einen atemberaubenden Blick auf die Weinberge.

11 . Tag Punta del Este Am Morgen werden Sie in ihrem Hotel abgeholt und besichtigen Punta del Este bei einer ausführlichen Stadtrundfahrt und dem Besuch der schönsten und wichtigsten Sehenswürdigkeiten von Punta del Este. Am Abend werden Sie zurück zu Ihrem Hotel nach José Ignacio gefahren.

12 . Tag Estancia Anastasio Heute unternehmen Sie eine Radtour über ländliche Pfade zum Anastasio-Bach. Von dort aus geht es mit dem Kajak zur Lagune! Diese Lagune hat in den Wintermonaten einen Zugang zum Meer und ist ein wahres Vogelparadies mit Flamingos, Schwänen, Reihern und Störchen. Geniessen Sie ein Picknick-Mittagessen bevor es langsam zurück nach Jose del Ignacio geht.

13 . Tag Montevideo Nach dem Frühstück geht Ihre Reise weiter in die Hauptstadt Uruguays, wo Ihre tolle Rundreise durch Uruguay endet.