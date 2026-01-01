Mietwagenreise "Vulkanstrasse" ab Quito

1 . Tag Quito – Cotopaxi (ca. 100 km) Nach Fahrzeugübernahme Fahrt zum Cotopaxi, dem höchsten noch aktiven Vulkan der Welt. Unternehmen Sie eine Wanderung zur Schutzhütte José Rivas.

2 . Tag Cotopaxi Nationalpark – Baños (ca. 160 km) Nach dem Frühstück fahren Sie weiter in Richtung Baños, am Fusse des Vulkans Tungurahua. Baños ist ein beschaulicher Ort, der wegen seiner heissen Thermalquellen und Outdoor Aktivitäten bekannt ist. Machen Sie einen Ausflug in die malerische Umgebung von Baños.

3 . Tag Baños – Chimborazo – Riobamba (ca. 160 km) Heute fahren Sie zum höchsten Berg Ecuadors, dem Chimborazo (6310 m). Auch hier können Sie bis zur letzten Schutzhütte auf ca. 5000 m wandern. Nachmittags Ankunft in Riobamba.

4 . Tag Riobamba – Ingapirca – Cuenca (ca. 250 km) Morgens Fahrt nach Alausi zum Aussichtspunkt der Teufelsnase. Danach Weiterfahrt in Richtung Süden und Besichtung von Ingapirca. Gegen Abend erreichen Sie Cuenca.

5 . Tag Cuenca Besuch von Cuenca, der Kulturmetropole Ecuadors und das Zentrum der Kunst und der Panamahutproduktion.

6 . Tag Cuenca – Guayaquil (ca. 250 km) Heute fahren Sie durch den Cajas Nationalpark nach Guayaquil, der grössten Stadt Ecuadors.

7 . Tag Guayaquil Rückgabe Ihres Mietwagens.