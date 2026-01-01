Mietwagenreise "Der Norden" ab Quito

1 . Tag Quito – Otavalo (ca. 90 km) Nach der Übernahme des Mietwagens fahren Sie auf der Panamericana nach Otavalo zum berühmten Kunsthandwerksmarkt. Später können Sie am Wasserfall von Peguche eine kleine Wanderung machen.

2 . Tag Naturschutzgebiet El Angel Heute machen Sie einen Tagesausflug ins Naturreservat El Angel. Sie machen eine Wanderung in der einmaligen und faszinierenden Páramolandschaft. Nachmittags Rückkehr zur Hacienda.

3 . Tag Otavalo – Papallacta (ca. 150 km) Unternehmen Sie eine Wanderung am Kratersee Cuicocha. Später können Sie in den Strassen des für seine hochwertigen Lederwaren bekannten Ortes Cotacachi bummeln und gegen Abend in den Thermalquellen von Papallacta entspannen.

4 . Tag Papallacta – Baños (ca. 250 km) Heute fahren Sie nach Baños, einem kleinen Ort mit milden, frühlingshaften Temperaturen und kleinen Strassen voller Kunsthandwerksläden.

5 . Tag Baños – Cotopaxi (ca. 290 km) Frühmorgens verlassen Sie Baños und fahren zum Kratersee Quilotoa. Sie können bis zum Kraterrand wandern. Danach fahren Sie zu Ihrer Hacienda.

6 . Tag Cotopaxi – Quito (ca. 110 km) Der Cotopaxi Nationalpark gehört sicherlich zu den attraktivsten Naturschutzgebieten des Landes. Bei einem Spaziergang nahe des flachen Sees Laguna de Limpiopungo lernen Sie die typische Vegetation kennen. Am Nachmittag kehren Sie nach Quito zurück und geben Ihren Mietwagen ab.

7 . Tag Quito Individuelle Weiterreise.