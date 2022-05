Vielfältige Chile Rundreisen

Wer Chile auf der Landkarte betrachtet, wird rasch feststellen, dass es sich um ein überaus schmales Land handelt. Aufgrund seiner Länge bietet eine kurze Rundreise durch Chile allerdings sehr viel an Abwechslung. Bei der Kurzrundreise entdecken Sie die Wüste und bestaunen an anderen Stellen die Wasservielfalt. Wandern gehört bei einem Aufenthalt im Land auf alle Fälle zu den wohl beliebtesten Aktivitäten. Wer sich über die bekanntesten Weinsorten informieren möchte, ist in Chile ebenfalls bestens aufgehoben. Fragen Sie unsere Ferienexperten nach Wanderferien oder Ferien mit einem Reisecar, sie stellen Ihnen gerne Ihre individuelle Reise zusammen.