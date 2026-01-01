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Valle de la luna, Chile

Lodges im Norden Chiles vom Spezialisten

Ferien inmitten beeindruckender Landschaften

Wüstenartige Landschaften dominieren den Norden von Chile. Insbesondere die bekannte Atacama-Wüste, die für ihre extreme Trockenheit berüchtigt ist, beeindruckt durch ihre Einmaligkeit. Um diese Region Chiles ausgiebig erkunden zu können, stehen Ihnen zahlreiche stilvolle Lodges zur Verfügung. Neben Wüsten finden Sie im Norden Chiles auch eindrucksvolle Seen, imposante Vulkane und können sich darüber hinaus über einen grandiosen Sternenhimmel freuen. Wenn Sie sich persönlich von der Klasse der Lodges im nördlichen Chile überzeugen möchten, sollten Sie noch heute unsere Spezialisten für dieses Zielgebiet kontaktieren!

Lage und Charakter der Region

Der Norden Chiles erstreckt sich zwischen der Pazifikküste und den Hochlagen der Anden. Zentrum für Lodge-Aufenthalte ist die Atacama-Region rund um den Oasenort San Pedro de Atacama, der als Ausgangspunkt für die meisten Exkursionen dient. Die Anreise erfolgt in der Regel per Inlandflug von Santiago nach Calama und von dort auf der Strasse weiter nach San Pedro. Wer hier unterwegs ist, bewegt sich in einer dünn besiedelten Region, in der die Fahrten zwischen den Sehenswürdigkeiten Teil des Reiseerlebnisses sind.

Was Sie rund um San Pedro de Atacama erwartet

Die Umgebung von San Pedro de Atacama bündelt auf vergleichsweise engem Raum sehr unterschiedliche Landschaftsformen. Zu den bekanntesten Zielen gehören:

  • das Valle de la Luna mit seinen erodierten Fels- und Sandformationen
  • die Geysire von El Tatio im andinen Hochland
  • der Salar de Atacama, eine ausgedehnte Salzfläche, in deren Lagunen Flamingos leben
  • hochgelegene Lagunen des Altiplano vor der Kulisse von Vulkankegeln
  • der Nachthimmel, der dank trockener Luft und geringer Lichtverschmutzung zu den klarsten der Welt zählt – nicht ohne Grund stehen mehrere internationale Observatorien in Nordchile

So funktionieren die Lodges im Norden Chiles

Die Lodges rund um San Pedro de Atacama verstehen sich weniger als reine Unterkunft denn als Basis für die Erkundung der Region. Viele Häuser arbeiten mit Programmen, die geführte Exkursionen, Mahlzeiten und teilweise auch Transfers einschliessen – das Tagesprogramm stellen Sie vor Ort gemeinsam mit den Guides der Lodge zusammen. Architektonisch orientieren sich viele Häuser an regionalen Bauweisen und Materialien und fügen sich zurückhaltend in die Wüstenlandschaft ein. Bei der Auswahl lohnt sich der Blick auf Lage, Exkursionsangebot und Verpflegungskonzept – genau hier setzt die Beratung durch unsere Spezialisten an.

Reisezeit, Höhenlage und Kombinationen

Die Atacama-Region ist grundsätzlich ganzjährig bereisbar; die Wüste gehört zu den trockensten Gegenden der Erde, und die Sonne zeigt sich an den meisten Tagen. Aufgrund der Höhenlage kühlt es nachts deutlich ab – warme Kleidung gehört auch im Südsommer ins Gepäck. Ausflüge ins Altiplano führen in grosse Höhen; planen Sie deshalb zu Beginn Ihres Aufenthalts etwas Zeit zur Akklimatisierung ein und besprechen Sie die Reihenfolge der Exkursionen mit Ihrer Lodge.

Ein Lodge-Aufenthalt im Norden lässt sich gut mit weiteren Etappen verbinden: mit Santiago und Zentralchile, mit dem Seengebiet oder Patagonien im Süden des Landes sowie – für Weiterreisende – mit dem Salar de Uyuni in Bolivien oder dem Nordwesten Argentiniens, die beide an die Atacama-Region angrenzen. Die Region eignet sich für Reisende, die Landschaft und Naturphänomene ins Zentrum ihrer Reise stellen, gerne aktiv unterwegs sind und dabei Wert auf komfortable Unterkünfte mit fundierter Führung legen.

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