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Patagonien, Chile

Lodges in Südchile vom Spezialisten

Naturnahe Ferien vom Spezialisten

Regenwälder, Vulkane, blau schimmernde Seen und vieles mehr bieten die spektakulären Landschaften Südchiles. Wenn Sie Ihre Ferien in dieser Region Chiles verbringen, können Sie sich auf darauf freuen, in wunderschönen Lodges zu übernachten. Egal, ob Sie in Feuerland oder Patagonien unterwegs sind, der Süden Chiles ist bekannt für seine vielen bemerkenswerten Naturmonumente und überragenden Ausblicke. Die sehr abwechslungsreichen Unterkünfte in Südchile sind ein Garant dafür, dass Sie in diesem Teil des Landes eine grossartige Zeit verbringen werden. Kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten für weitere Informationen!

Awasi PatagoniaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 1807.– / pro Person
Torres del Paine Nationalpark
Das Awasi Patagonia wurde im November 2013 eröffnet und bietet den wohl höchsten Komfort, den es in der Umgebung vom...
Explora Torres del PaineHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Torres del Paine Nationalpark
Am Ende der Welt liegt mehr als nur Schönheit. Das Meer, die Berge und die Eisfelder gelten als grösste natürliche...

Honeymoon

In Chile können Sie einzigartige und romantische Flitterwochen verbringen

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Eine vielfältige Tier- und Pflanzenwelt wartet in Chile

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Weinregionen

Einzigartige Weine, welche Sie ausschliesslich in Chile finden

Reiseinformationen

Hier finden Sie alles rund um Ferien im aufregenden Chile

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