Beschreibung

Einleitung Ein Ort so gross, dass die Zeit und der Weg keine Bedeutung zu haben scheinen. Die Atacama-Wüste steigt vom Pazifik bis zum Altiplano, dem Ausläufer der Anden und gilt als der trockenste Ort der Welt. Das Hotel de Larache wurde mit vielen lokalen Materialien im Einklang mit der Natur gebaut.

Lage Das Hotel liegt eine Stunde vom Flughafen Calama entfernt, in Gehdistanz zum schönen Oasendorf San Pedro de Atacama.

Angebot Das Hotel verfügt über ein Restaurant, in dem à la explora alles frisch zubereitet und serviert wird, eine Bar, eine Bibliothek, eine Boutique, 4 Swimmingpools (davon einer beheizt), Sauna, Hamman/Türkisches Bad und zwei einzigartige Massageräume in einem 150 Jahre alten Lehmhaus. Einzigartig ist die private Sternenwarte, welche nur den Hotelgästen zur Verfügung steht. Auch hier steht das Konzept des "Zusammensein" im Vordergrund, weswegen WLAN und Fernseher nur in den öffentlichen Räumen verfügbar sind.

Zimmer Die 50 Zimmer haben ein privates Bad/Dusche, WC, Telefon, Safe, Jacuzzi und eine gemütliche Sitzecke. Die Tulur Zimmer blicken in den Garten und die Yali Zimmer verfügen über einen wunderschönen Blick auf die Bergkette Cordillera del Sal. Die grösseren Catur Suiten verfügen zusätzlich über eine gemütliche Terrasse mit Blick auf den Vulkan Licancabur.

Aktivitäten Der wichtigste Teil dieser Unterkunft bilden die über 50 angebotenen Aktivitäten. Wählen Sie zwischen einem ganztägigem Ausflug oder zwei halbtägigen Exkursionen aus, um die Umgebung zu Fuss, per Fahrrad oder auch im Allradfahrzeug erkunden zu können. Die Touren finden jeweils in Kleingruppen von maximal 8 Personen statt. Die eigens durch explora ausgebildeten Guides warten jeweils am Abend in der Hotel Lounge, um mit den Gästen den nächsten Tag zu planen und diesen nach deren Wünschen zu gestalten.