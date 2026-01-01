Lappland & Nordkap - Dem Nordlicht entgegen ab Zürich

1 . Tag Flug Zürich–Helsinki–Kittilä Fahrt mit dem Flughafenbus bis zum belebten Skiort Levi (ca.15 km). Übernachtung im Hotel.

2 . Tag Levi–Kilpisjärvi Eine landschaftlich schöne Linienbusfahrt durch die einsame Gegend, dem Muonio-Fluss entlang, nach Kilpisjärvi (11h00–16h20, ca. 270 km, mit Pausen). Unterkunft in einem gemütlichen Ferienhaus mit Sauna.

3 . Tag Kilpisjärvi Aufenthalt in diesem kleinen Dorf, wunderschön an einem See gelegen, umgeben von hohen Fjells. Das Nordlicht zeigt sich hier besonders oft und eindrücklich. Auf der Motorschlittensafari zum Dreiländereck und auf der Schneeschuhwanderung werden Sie die herrliche Natur erkunden.

4 . Tag Kilpisjärvi–Tromsø Transfer nach Tromsø (ca. 160 km) und Zeit für eine individuelle Stadtbesichtigung. 18h30 Abfahrt mit dem Hurtigruten-Schiff Richtung Norden.

5 . Tag An Bord von Hurtigruten Aufenthalt des Schiffes in Honningsvåg, von 11h15–14h45, von wo ein Ausflug zum Nordkap möglich wäre (fakultativ).

6 . Tag Kirkenes–Inari 09h00 Ankunft des Schiffes in Kirkenes nahe der russischen Grenze. Transfer durch das Fjordgebiet der Finnmark und die lappländische Fjelllandschaft nach Finnland, zum Sami-Dorf Inari am Inari-See (11h30–16h00, ca. 200 km).

7 . Tag Inari Vormittags Ausflug zur Huskyfarm in Inari und eine einstündige Hundeschlittenfahrt. Am Nachmittag haben Sie Zeit, das interessante Museum «Siida» über die Natur und Lebensart in Lappland zu besuchen.

8 . Tag Heimreise Transfer entlang des grossen Inari-Sees zum Flughafen von Ivalo. Rückflug in die Schweiz.