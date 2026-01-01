Lappland & Nordkap - Dem Nordlicht entgegen ab Zürich
Lappland & Nordkap - Dem Nordlicht entgegen ab Zürich
Preis auf Anfrage
ab/bis Zürich
Highlights:
- Besondere Chancen auf Nordlichter in Kilpisjärvi
- Spannender Ausflug zur Huskyfarm
- Ausflug zum Nordkap
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Flug Zürich–Helsinki–Kittilä
Fahrt mit dem Flughafenbus bis zum belebten Skiort Levi (ca.15 km). Übernachtung im Hotel.
2. Tag Levi–Kilpisjärvi
Eine landschaftlich schöne Linienbusfahrt durch die einsame Gegend, dem Muonio-Fluss entlang, nach Kilpisjärvi (11h00–16h20, ca. 270 km, mit Pausen). Unterkunft in einem gemütlichen Ferienhaus mit Sauna.
3. Tag Kilpisjärvi
Aufenthalt in diesem kleinen Dorf, wunderschön an einem See gelegen, umgeben von hohen Fjells. Das Nordlicht zeigt sich hier besonders oft und eindrücklich. Auf der Motorschlittensafari zum Dreiländereck und auf der Schneeschuhwanderung werden Sie die herrliche Natur erkunden.
4. Tag Kilpisjärvi–Tromsø
Transfer nach Tromsø (ca. 160 km) und Zeit für eine individuelle Stadtbesichtigung. 18h30 Abfahrt mit dem Hurtigruten-Schiff Richtung Norden.
5. Tag An Bord von Hurtigruten
Aufenthalt des Schiffes in Honningsvåg, von 11h15–14h45, von wo ein Ausflug zum Nordkap möglich wäre (fakultativ).
6. Tag Kirkenes–Inari
09h00 Ankunft des Schiffes in Kirkenes nahe der russischen Grenze. Transfer durch das Fjordgebiet der Finnmark und die lappländische Fjelllandschaft nach Finnland, zum Sami-Dorf Inari am Inari-See (11h30–16h00, ca. 200 km).
7. Tag Inari
Vormittags Ausflug zur Huskyfarm in Inari und eine einstündige Hundeschlittenfahrt. Am Nachmittag haben Sie Zeit, das interessante Museum «Siida» über die Natur und Lebensart in Lappland zu besuchen.
8. Tag Heimreise
Transfer entlang des grossen Inari-Sees zum Flughafen von Ivalo. Rückflug in die Schweiz.
Im Preis inbegriffen:
- Linienflug Zürich–Helsinki–Kittilä & Ivalo–Helsinki–Zürich mit Finnair, O-Klasse
- Flughafen-, Sicherheitstaxen & TZ (CHF 181.–)
- 1 Übernachtung im Sokos Hotel Levi, Zimmer mit Dusche/WC, Frühstück
- 2 Übernachtungen im Feriendorf Tundrea in Kilpisjärvi: Blockhaus, Wohnzimmer mit offener Küche, 2–4 Schlafzimmer, WC, Sauna, Frühstück & Abendessen (meistens ins Haus geliefert)
- 2 Ausflüge in Kilpisjärvi: Ausflug zum Dreiländereck im Anhänger eines Motorschlittens (2 h) & eine Schneeschuhwanderung (2 h)
- Hurtigrutenfahrt Tromsø–Kirkenes (2 Nächte) in einer Aussenkabine mit limitierter Sicht, Dusche/WC, Frühstück
- 2 Nächte in Inari, River-Hotel Kultahovi, Zimmer mit Dusche/WC, Sauna, Frühstück
- Ausflug zur Huskyfarm in Inari (Dauer insgesamt 3 h, davon Hundeschlittenfahrt 1 h)
- Fahrt mit Linienbus Levi–Kilpisjärvi
- Transfer Kilpisjärvi–Tromsø
- Transfer Kirkenes–Inari & Inari–Ivalo Flughafen
- Reisedokumentation
- Flughafenbus Kittilä–Levi ca. EUR 9/Person
- Ausflug zum Nordkap
- Annullierungskosten-Versicherung
- Weitere Aktivitäten siehe Zusatzleistungen
- Flugzuschläge siehe Zusatzleistungen
- Wetterbedingte Programmanpassungen unter Vorbehalt
- Auf Wunsch können Sie beim Ausflug zum Dreiländereck den Motorschlitten selber fahren. Zuschlag: CHF 123.–/Person bei 2 Pers./Schlitten, CHF 245.–/Person bei 1 Pers./Schlitten
- Neu: Übernachtungen in Aurora-Glasiglus in Kilpisjärvi und Inari möglich. Preise auf Anfrage.
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage