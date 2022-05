Mietwagenrundreisen weltweit

Mehr Freiheit durch selbstbestimmtes Tempo

Mehr Freiheit geht nicht: Auf einer Reise mit dem Mietfahrzeug erkunden Sie Reiseziele nach Ihren eigenen Wünschen und Ihrem Fahrplan. So sind Sie flexibel und können Ihre Route jederzeit individuell anpassen. Sie gelangen an einen Ort, den Sie sofort mögen und an dem Sie etwas mehr Zeit verbringen möchten? Es bietet sich entlang der Great Ocean Road in Australien ein atemberaubender Ausblick, den Sie fotografieren möchten? Gerne doch, denn Sie bestimmen das Tempo. Individuelle Pirschfahrten in Nationalparks in Namibia oder Botswana, brodelnde Geysire in Neuseeland, der Yellowstone Nationalpark im Westen der USA oder pure Motorhome-Freiheit auf der Route zum Polarkreis in Norwegen – es ist Ihre Wahl!