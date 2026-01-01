Beschreibung

Einleitung Zwei Süsswasserpools geschmackvoll in die Hotelarchitektur eingebettet, Bar, Restaurant mit ausgezeichneter Küche, WiFi kostenfrei.

Angebot Direkt am Strand von Boucan Canot, im Schatten von tropischen Pflanzen und Kokosnussbäumen, befindet sich der Spa. Sechs Behandlungsräume und ein Hammam. Es werden verschiedene Wassermassagen, spezielle Duscherlebnisse, Gesichts- und Körperbehandlungen angeboten.

Zimmer Die Superiorzimmer (35 m2) verfügen über ein Jacuzzi-Bad mit Dusche, WC, Haarfön, Telefon, TV, Minibar, Klimaanlage, Safe, Sitzecke und Balkon mit Poolblick. Die Deluxezimmer (42 m2) haben zusätzlich eine Schlafcouch. Die Junior Suiten (53 m2) haben eine grössere Sitzecke und eine separate Dusche ideal für max. 2 Kinder unter 12 Jahren. Weitere Suiten mit getrennten Zimmern bieten noch mehr Luxus.

Unterhaltung Freitags und samstags musikalische Unterhaltung.

Gratis-Sport Fitnessraum, Sauna, Hammam, Schnorchelausrüstung.