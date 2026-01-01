Im Gartenpavillon gibt es einen Massagebereich. Verschiedene Massagen werden angeboten.

32 Deluxe Zimmer (ca. 28 m2), 6 Junior Suiten (ca. 40 m2), 4 Senior Jacuzzi Suiten (ca. 50 m2) mit Lagunen- oder Meerblick sowie eine Ocean Suite (ca. 53 m2). Alle Zimmer und Suiten verfügen über ein Badezimmer mit Badewanne, Dusche, WC, Haarfön, Klimaanlage, Flachbild-TV, Safe, Minibar, Tee- und Kaffeekocher, WiFi kostenfrei. Die Suiten verfügen zusätzlich über eine Sitzecke und die Senior Jacuzzi Suiten haben einen Jacuzzi auf der Terrasse.