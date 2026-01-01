Boucan Canot
Saint-Gilles
Beschreibung
Einleitung
Hauptgebäude, à la carte Restaurant, Bar, Süsswasserpool.
Angebot
Im Gartenpavillon gibt es einen Massagebereich. Verschiedene Massagen werden angeboten.
Zimmer
32 Deluxe Zimmer (ca. 28 m2), 6 Junior Suiten (ca. 40 m2), 4 Senior Jacuzzi Suiten (ca. 50 m2) mit Lagunen- oder Meerblick sowie eine Ocean Suite (ca. 53 m2). Alle Zimmer und Suiten verfügen über ein Badezimmer mit Badewanne, Dusche, WC, Haarfön, Klimaanlage, Flachbild-TV, Safe, Minibar, Tee- und Kaffeekocher, WiFi kostenfrei. Die Suiten verfügen zusätzlich über eine Sitzecke und die Senior Jacuzzi Suiten haben einen Jacuzzi auf der Terrasse.
Unterhaltung
Unterhaltung zweimal wöchentlich an der Bar (Musikgruppe, Piano-Bar).
Gratis-Sport
Schnorcheln.
Sport gegen Gebühr
In St. Gilles und Umgebung: Golf, Tauchen, Hochseefischen, Squash, Tennis, Reiten.
ab CHF 127.– / pro Person
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