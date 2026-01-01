Die Zimmer und Suiten sind verteilt auf 17 im kreolischen Stil gebaute Villen in einem grossen tropischen Garten, ein Restaurant, Bar, Boutique, 2 Pools. Mini-Club für Kinder von 3 –11 Jahren (nur während der französischen Schulferien geöffnet). WiFi kostenfrei.

Standard und Superiorzimmer (ab 28 m2) verfügen über Bad/Dusche, separates WC, Haarfön, Klimaanlage, TV, Telefon, Minibar, Safe, Tee- und Kaffeekocher, Terrasse oder Balkon. Die Superiorzimmer haben zusätzlich täglich eine Flasche Wasser kostenfrei und liegen im 1. Stock. Die 4 Juniorsuiten (56 m2) direkt am Meer haben jeweils einen grossen Balkon oder Terrasse von 16 m2, eine Sitzecke und eine separate Dusche. Die 14 Standard Family und Superior Family Zimmer (56 m2) bestehen aus 2 Superior- oder Standardzimmern mit Verbindungstüre.