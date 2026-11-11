Sandman Signature Downtown
Calgary
Beschreibung
Einleitung
Das Sandman Signature Downtown Hotel ist ein angenehmes Mittelklassehotel mit sehr gutem Preis-/Leistungsverhältnis.
Lage
Im westlichen Stadtzentrum gelegen. Zum Calgary Tower sind es ca. 20 Gehminuten. Eine Tramhaltestelle befindet sich wenige Schritte entfernt.
Angebot
Ein Restaurant, ein Pool, ein Whirlpool sowie ein Fitnessbereich gehören zum Hotel.
Zimmer
Die 301 Zimmer sind hell und freundlich gestaltet. Zur Ausstattung gehören Kaffee-/Teekocher, Kühlschrank, Mikrowelle und kostenloses WIFI.
ab CHF 84.– / pro Person
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