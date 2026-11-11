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Sandman Signature Downtown

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Calgary

Beschreibung

Einleitung

Das Sandman Signature Downtown Hotel ist ein angenehmes Mittelklassehotel mit sehr gutem Preis-/Leistungsverhältnis.

Lage

Im westlichen Stadtzentrum gelegen. Zum Calgary Tower sind es ca. 20 Gehminuten. Eine Tramhaltestelle befindet sich wenige Schritte entfernt.

Angebot

Ein Restaurant, ein Pool, ein Whirlpool sowie ein Fitnessbereich gehören zum Hotel.

Zimmer

Die 301 Zimmer sind hell und freundlich gestaltet. Zur Ausstattung gehören Kaffee-/Teekocher, Kühlschrank, Mikrowelle und kostenloses WIFI.

ab CHF 84.– / pro Person

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Sandman Signature Downtown: Sandman Signature Downtown
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