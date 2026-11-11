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Le Germain Hotel Calgary

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Calgary

Beschreibung

Einleitung

Das moderne Boutiquehotel wird hohen Ansprüchen gerecht und befindet sich an bester Lage in der Innenstadt von Calgary.

Lage

Das Boutiquehotel befindet sich gegenüber dem Calgary Tower im Herzen der Stadt. Restaurants, Geschäfte und Museen sind bequem zu Fuss erreichbar.

Angebot

Im Hotel befindet sich ein Restaurant mit Bar, eine Lounge, ein Spa und ein Fitnessbereich.

Zimmer

Die 143 Zimmer sind modern und stilvoll gehalten und verfügen über einen Kaffee-/Teekocher, Kühlschrank, Bademäntel und kostenloses WIFI.

ab CHF 168.– / pro Person

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Le Germain Hotel Calgary
Le Germain Hotel Calgary

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