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Courtyard Calgary Airport

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Calgary

Beschreibung

Einleitung

Das angenehme Flughafenhotel verfügt über alle nötigen Annehmlichkeiten für die erste oder letzte Nacht der Reise.

Lage

Etwa 9 km südlich des Flughafens gelegen. Die Innenstadt von Calgary ist in ca. 15 Fahrminuten erreichbar.

Angebot

Den Gästen stehen ein Restaurant mit Bar, eine Snackbar, ein Pool, eine Fass-Sauna, ein Fitnessbereich und eine Waschmöglichkeit zur Verfügung. Zum weiteren Angebot zählt ein kostenloser Shuttlebus vom/zum Flughafen.

Zimmer

Die 171 zweckmässigen Zimmer sind mit Kaffee-/Teekocher, Kühlschrank und kostenlosem WIFI eingerichtet.

ab CHF 101.– / pro Person

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Courtyard Calgary Airport: Standard Zimmer
Courtyard Calgary Airport: Aussenansicht

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