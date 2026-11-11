Courtyard Calgary Airport
Calgary
Beschreibung
Einleitung
Das angenehme Flughafenhotel verfügt über alle nötigen Annehmlichkeiten für die erste oder letzte Nacht der Reise.
Lage
Etwa 9 km südlich des Flughafens gelegen. Die Innenstadt von Calgary ist in ca. 15 Fahrminuten erreichbar.
Angebot
Den Gästen stehen ein Restaurant mit Bar, eine Snackbar, ein Pool, eine Fass-Sauna, ein Fitnessbereich und eine Waschmöglichkeit zur Verfügung. Zum weiteren Angebot zählt ein kostenloser Shuttlebus vom/zum Flughafen.
Zimmer
Die 171 zweckmässigen Zimmer sind mit Kaffee-/Teekocher, Kühlschrank und kostenlosem WIFI eingerichtet.
ab CHF 101.– / pro Person
Loading map...