Es gibt nur wenige Erlebnisse, die sich mit der Schönheit des Helikopterwanderns in British Columbia messen können. Unvergessliche Eindrücke abseits der Massen warten auf Sie!



Jede Reise verspricht atemberaubende Berglandschaften und beeindruckende Gletschermassive. Gourmet-Mahlzeiten, unglaubliche Tagesausflüge mit dem Helikopter, einladende Unterkünfte, die gesamte benötigte Ausrüstung und vieles mehr geniessen können. Wie steht es um Ihren Sinn für Abenteuer? Möchten Sie aus Ihrer Komfortzone heraustreten und per Helikopter das Hochland der kanadischen Rockies erkunden?



Erleben Sie den ultimativen alpinen Spielplatz in den abgelegenen CMH Lodges,



die sich inmitten der überwältigenden Bergwildnis befinden.

Die drei per Helikopter erreichbaren Lodges bieten einzigartige Naturwunder, fantastische Wanderungen in der Wildnis und Bergabenteuer ohne Menschenmassen. Jede der Reisen ist auf ein Maximum von 44 Gästen beschränkt.



Reisedaten 2027

29.06.-21.09., Start alle 3 Tage