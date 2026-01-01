Helikopterwandern in den Rockies ab Calgary
Helikopterwandern in den Rockies ab Calgary
ab CHF 6750.– / pro Person
ab/bis Calgary
Highlights:
-
7 Tage / 6 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag 1. Tag
Mit dem Lodge eigenen Bus fahren Sie frühmorgens um ca. 05h00 von Calgary oder Banff aus in ca. 4.5 Stunden zum Helipad. Dort angekommen, bringt Sie ein etwa 10-minütiger Helikopter-Flug zur CMH Bobbie Burns Lodge. Machen Sie sich mit der Lodge vertraut und nehmen Sie ein zeitiges Mittagessen ein, bevor Sie zu Ihrem ersten Heli-Hiking-Abenteuer aufbrechen und dabei die ersten Eindrücke von der kanadischen Berglandschaft bekommen.
Zwischen 16h00 und 17h00 kehren Sie in die Lodge zurück, wo bereits einige Erfrischungen auf Sie warten. Geniessen Sie noch den Whirlpool oder eine Massage (gegen Gebühr), bevor Sie sich um 19h00 zu Ihrem ersten Abendessen treffen und den erlebnisreichen Tag ausklingen lassen.
2-3. Tag 2.–3. Tag
Um 07h30 können Sie sich mit einem dynamischen Aufwärmkurs auf den Tag einstimmen. Geniessen Sie danach ein reichhaltiges Frühstück, um sich für den Tag zu stärken. Packen Sie Ihr Mittagessen für den Tag ein und machen Sie sich bereit für Ihren Abenteuertag. Gegen 09h00 fliegt die erste Wandergruppe hinauf in die Berge. Sie verbringen den Tag in der atemberaubenden Natur bei Wanderungen oder auf dem Klettersteig.
Das Mittagessen nehmen Sie direkt in den Bergen ein. Zwischen 16h00 und 17h00 Rückkehr zur Lodge, wo Sie nach dem Abenteuer entspannen können. Abends wartet wiederum ein feines Abendessen im Familienstil mit Ihren Guides und den Mitarbeitern der Lodge auf Sie.
4. Tag 4. Tag
Nach dem optionalen Aufwärmkurs sowie dem Frühstück machen Sie sich wiederum mit dem Helikopter auf den Weg in die Berge. Heute wandern Sie in Richtung der CMH Bugaboos Lodge. Gegen 16h30 bringt Sie ein kurzer Helikopter-Flug zur Bugaboos Lodge. Machen Sie sich mit Ihrer neuen Unterkunft vertraut, entspannen Sie im Whirlpool oder auf der Terrasse und geniessen Sie die einzigartige Landschaft. Um 19h00 erwartet Sie auch heute wieder ein schmackhaftes Abendessen im Familienstil.
5-6. Tag 5.–6. Tag
Von Ihrem neuen Standort aus gehen Sie nach dem optionalen Aufwärmkurs und gestärkt mit einem herzhaften Frühstück wiederum mit dem Helikopter in die traumhafte, unberührte kanadische Berglandschaft. Auch heute erwarten Sie unvergessliche Abenteuer und Erlebnisse in der atemberaubenden Natur, gefolgt vom gemeinsamen Abendessen in der Lodge.
7. Tag 7. Tag
Um 08h00 geniessen Sie noch ein letztes Frühstück in der Lodge, bevor Sie der Helikopter wieder in die Zivilisation bringt. Vom Helipad aus werden Sie mit dem Bus wahlweise nach Lake Louise, Banff oder Calgary gebracht, wo Ihre Reise am Nachmittag endet.
7 Tage ab/bis Calgary oder Banff
- Bustransfer ab/bis Calgary Flughafen
- Frühstück und Abendessen in den Lodges, Lunchpakete und Snacks
- alkoholfreie Getränke
- Helikopterunterstützte, geführte Abenteuer in 4 Gruppen à max. 11 Gästen plus Guide
- Wanderausrüstung, einschliesslich Wanderschuhe, Regenjacke, Windhosen, Tagesrucksack, Wanderstöcke
- Alkoholische Getränke
- Massagen
- Trinkgelder
- Individuelle An- und Abreise zum Helipad mit dem Mietwagen oder Camper möglich
- Die Bergführer werden die Tagesausflüge nach Ihren Wünschen, bevorzugten Aktivitäten und Fähigkeiten planen
- Sowohl die Bobbie Burns Lodge als auch in der Bugaboo Lodge können Sie zwischen einem 3- oder 6-tägigen Hiking-Programm wählen
- Mindestalter: 6 Jahre
Preise
7 Tage / 6 Nächte ab CHF 6750.– / pro Person