Das REO Rafting & Yoga Resort liegt etwa 2.5 Fahrstunden von Vancouver und 3.5 Stunden von Kelowna entfernt, direkt am Nahatlatch River. Umgeben von Wäldern und Bergen haben Sie die Möglichkeit zu entspannen und die Natur zu geniessen. Das Resort verbindet spektakuläre Wildwasser-Erlebnisse mit entspannenden Yoga-Einheiten und komfortabler Unterkunft inmitten der kanadischen Wildnis. Ob actionreiche Rafting-Touren, Wanderungen oder erholsame Stunden am Lagerfeuer – hier geniessen Sie British Columbia von seiner ursprünglichsten Seite.



Reisedaten 2027

täglich vom 07.05.-12.09.