Glamping & Rafting Adventure ab Boston Bar
Glamping & Rafting Adventure ab Boston Bar
ab CHF 720.– / pro Person
ab/bis Boston Bar
Highlights:
-
3 Tage / 2 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Das Resort heisst Sie ab 16h30 willkommen! Lernen Sie Ihre Gastgeber kennen und planen Sie gemeinsam die Aktivitäten für den kommenden Tag. Ihre erste Nacht verbringen Sie in einem der 18 Glamping-Zelte in Flussnähe. Diese bieten keinen Stromanschluss oder private Badezimmer.
2. Tag Aufenthalt
Wählen Sie zwischen einem Wildwasser-Rafting-Erlebnis, einer Yogalektion oder einer geführten Wanderung. Darüber hinaus erwarten Sie weitere Aktivitäten. Alle Einrichtungen des Resorts stehen Ihnen zur Verfügung, darunter Whirlpools und abendliche Lagerfeuer. Gegen Aufpreis können vor Ort zusätzliche Aktivitäten wie Kajakfahren, Stand-up-Paddling oder anspruchsvollere Rafting-Touren gebucht werden.
3. Tag Abreise
Nach dem Frühstück endet Ihr Resortaufenthalt. Individuelle Weiterreise.
3 Tage ab/bis Boston Bar
- 2 Nächte im Glamping-Zelt
- Vollpension (ab Abendessen 1. Tag bis Frühstück 3. Tag)
- 1 Raftingtour, 1 geführte Wanderung, 1 Yogalektion pro Person/Aufenthalt
- Nutzung der Einrichtung wie Whirlpool, Beachvolleyball, Paddleball und WIFI
- Alkoholfreie Getränke
- Zusätzliche Aktivitäten
- Trinkgelder
- Kein Alkoholausschank (Getränke können mitgebracht werden)
- Mindestalter: 5 Jahre (für Rafting 8-12 Jahre, je nach Flusssituation)
Preise
3 Tage / 2 Nächte ab CHF 720.– / pro Person