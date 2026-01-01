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Glamping & Rafting Adventure ab Boston Bar

Das REO Rafting & Yoga Resort liegt etwa 2.5 Fahrstunden von Vancouver und 3.5 Stunden von Kelowna entfernt, direkt am Nahatlatch River. Umgeben von Wäldern und Bergen haben Sie die Möglichkeit zu entspannen und die Natur zu geniessen. Das Resort verbindet spektakuläre Wildwasser-Erlebnisse mit entspannenden Yoga-Einheiten und komfortabler Unterkunft inmitten der kanadischen Wildnis. Ob actionreiche Rafting-Touren, Wanderungen oder erholsame Stunden am Lagerfeuer – hier geniessen Sie British Columbia von seiner ursprünglichsten Seite.

Reisedaten 2027
täglich vom 07.05.-12.09.
Glamping & Rafting Adventure ab Boston Bar
ab CHF 720.– / pro Person
ab/bis Boston Bar
Highlights:
-
Icon calendar 3 Tage / 2 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Das Resort heisst Sie ab 16h30 willkommen! Lernen Sie Ihre Gastgeber kennen und planen Sie gemeinsam die Aktivitäten für den kommenden Tag. Ihre erste Nacht verbringen Sie in einem der 18 Glamping-Zelte in Flussnähe. Diese bieten keinen Stromanschluss oder private Badezimmer.

2. Tag Aufenthalt

Wählen Sie zwischen einem Wildwasser-Rafting-Erlebnis, einer Yogalektion oder einer geführten Wanderung. Darüber hinaus erwarten Sie weitere Aktivitäten. Alle Einrichtungen des Resorts stehen Ihnen zur Verfügung, darunter Whirlpools und abendliche Lagerfeuer. Gegen Aufpreis können vor Ort zusätzliche Aktivitäten wie Kajakfahren, Stand-up-Paddling oder anspruchsvollere Rafting-Touren gebucht werden.

3. Tag Abreise

Nach dem Frühstück endet Ihr Resortaufenthalt. Individuelle Weiterreise.

3 Tage ab/bis Boston Bar
Im Preis inbegriffen
  • 2 Nächte im Glamping-Zelt
  • Vollpension (ab Abendessen 1. Tag bis Frühstück 3. Tag)
  • 1 Raftingtour, 1 geführte Wanderung, 1 Yogalektion pro Person/Aufenthalt
  • Nutzung der Einrichtung wie Whirlpool, Beachvolleyball, Paddleball und WIFI
  • Alkoholfreie Getränke
Im Preis nicht inbegriffen
  • Zusätzliche Aktivitäten
  • Trinkgelder
Wichtige Hinweise
  • Kein Alkoholausschank (Getränke können mitgebracht werden)
  • Mindestalter: 5 Jahre (für Rafting 8-12 Jahre, je nach Flusssituation)

Preise
3 Tage / 2 Nächte ab CHF 720.– / pro Person

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