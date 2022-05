Die beste Reisezeit, um in Kanda Camper Reisen zu unternehmen

Welche Jahreszeit für Ihre Kanada Camperferien ideal ist, hängt in erster Linie davon ab, welchen Teil Kanadas Sie bereisen möchten. Um eine schöne Zeit in diesem faszinierenden Land zu verbringen, sind generell die Sommermonate von Juni bis September sehr gut geeignet. Ostkanada ist durch den Indian Summer, der Zeit, in der sich die Wälder dank sehenswerter Laubverfärbungen sehr sehenswert präsentieren, auch im Herbst ein grossartiges Ziel für Kanada Reisen. Die bergigen Landschaften im Westen Kanadas hingen sind ab September schon häufig von Schnee bedeckt, was Sie bei Ihrer Planung berücksichtigen sollten. Ein wichtiger Anhaltspunkt für die beste Reisezeit für eine Tour durch Kanada mit dem Motorhome sind die Öffnungszeiten der Campingplätze in der von Ihnen gewählten Region.