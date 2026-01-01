Knecht Reisegruppe Gütesiegel
knechtreisen

Reiseberater/in Premium Reisen, Stv.Abteilungsleitung (70-100%)

Zum weiteren Ausbau unserer Premium-Abteilung am Hauptsitz Windisch suchen wir 

Reiseberater/in für Premium Reisen, Stv. Abteilungsleitung (70% - 100%)
 

Das sind Ihre Aufgaben

  • Beratung und Verkauf einfacher Individualreisen und Badeferien weltweit an Privatkunden 
  • Ausarbeitung ausführlicher Premium-Reiseangebote 
  • Ausfertigung von Reisedokumenten, Voucher und Flugtickets sowie administrative Unterstützung der Abteilungsleitung und Backoffice 

Das bringen Sie mit 

  • Kaufmännische Ausbildung oder Abschluss einer Tourismusfachschule 
  • Berufserfahrung im Reisebüro oder Tour Operating 
  • Verhandlungssicheres Deutsch; gute Englischkenntnisse
  • Sehr gute MS Office-Kenntnisse; Galileo und CETS von Vorteil 
  • Verkaufsflair, Zuverlässigkeit und grosse Selbstständigkeit 
  • Hohe Ansprüche an Service- und Dienstleistungsqualität 

Das bieten wir Ihnen 

  • Interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit am Hauptsitz 
  • Selbstständiges Arbeiten und Einbringen eigener Ideen 
  • Jahresarbeitszeit 
  • Regelmässige Studienreisen und weitere Ausbildungsangebote 
  • Reisevergünstigungen und Vorteile wie Handy-Abo zum Spezialpreis, Personalrestaurant etc.

Nice to know: Karriere-Chancen

Bei entsprechender Eignung bieten wir Ihnen die Möglichkeit, zukünftig als stellvertretende/r Abteilungsleiter/in tätig zu sein.

Mehr erfahren zu unseren Werten und den Benefits bei knecht reisen.

Arbeitsort: Windisch AG 

Eintritt: Ab sofort oder nach Vereinbarung  

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive Lohnvorstellung und einer kompletten Auflistung der bereisten Reiseländer und -regionen. 

Bewerbungen an: knecht reisen ag | Human Resources | Schwimmbadstrasse 1 | 5210 Windisch
jobs@knecht-reisen.ch | +41 62 834 71 30

 

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