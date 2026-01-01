Zum weiteren Ausbau unserer Premium-Abteilung am Hauptsitz Windisch suchen wir

Reiseberater/in für Premium Reisen, Stv. Abteilungsleitung (70% - 100%)



Das sind Ihre Aufgaben



Beratung und Verkauf einfacher Individualreisen und Badeferien weltweit an Privatkunden

Ausarbeitung ausführlicher Premium-Reiseangebote

Ausfertigung von Reisedokumenten, Voucher und Flugtickets sowie administrative Unterstützung der Abteilungsleitung und Backoffice

Das bringen Sie mit

Kaufmännische Ausbildung oder Abschluss einer Tourismusfachschule

Berufserfahrung im Reisebüro oder Tour Operating

Verhandlungssicheres Deutsch; gute Englischkenntnisse

Sehr gute MS Office-Kenntnisse; Galileo und CETS von Vorteil

Verkaufsflair, Zuverlässigkeit und grosse Selbstständigkeit

Hohe Ansprüche an Service- und Dienstleistungsqualität



Das bieten wir Ihnen

Interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit am Hauptsitz

Selbstständiges Arbeiten und Einbringen eigener Ideen

Jahresarbeitszeit

Regelmässige Studienreisen und weitere Ausbildungsangebote

Reisevergünstigungen und Vorteile wie Handy-Abo zum Spezialpreis, Personalrestaurant etc.

Nice to know: Karriere-Chancen



Bei entsprechender Eignung bieten wir Ihnen die Möglichkeit, zukünftig als stellvertretende/r Abteilungsleiter/in tätig zu sein.



Mehr erfahren zu unseren Werten und den Benefits bei knecht reisen.

Arbeitsort: Windisch AG

Eintritt: Ab sofort oder nach Vereinbarung

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive Lohnvorstellung und einer kompletten Auflistung der bereisten Reiseländer und -regionen.

Bewerbungen an: knecht reisen ag | Human Resources | Schwimmbadstrasse 1 | 5210 Windisch

jobs@knecht-reisen.ch | +41 62 834 71 30