Zum weiteren Ausbau unserer Premium-Abteilung am Hauptsitz Windisch suchen wir
Reiseberater/in für Premium Reisen, Stv. Abteilungsleitung (70% - 100%)
Das sind Ihre Aufgaben
- Beratung und Verkauf einfacher Individualreisen und Badeferien weltweit an Privatkunden
- Ausarbeitung ausführlicher Premium-Reiseangebote
- Ausfertigung von Reisedokumenten, Voucher und Flugtickets sowie administrative Unterstützung der Abteilungsleitung und Backoffice
Das bringen Sie mit
- Kaufmännische Ausbildung oder Abschluss einer Tourismusfachschule
- Berufserfahrung im Reisebüro oder Tour Operating
- Verhandlungssicheres Deutsch; gute Englischkenntnisse
- Sehr gute MS Office-Kenntnisse; Galileo und CETS von Vorteil
- Verkaufsflair, Zuverlässigkeit und grosse Selbstständigkeit
- Hohe Ansprüche an Service- und Dienstleistungsqualität
Das bieten wir Ihnen
- Interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit am Hauptsitz
- Selbstständiges Arbeiten und Einbringen eigener Ideen
- Jahresarbeitszeit
- Regelmässige Studienreisen und weitere Ausbildungsangebote
- Reisevergünstigungen und Vorteile wie Handy-Abo zum Spezialpreis, Personalrestaurant etc.
Nice to know: Karriere-Chancen
Bei entsprechender Eignung bieten wir Ihnen die Möglichkeit, zukünftig als stellvertretende/r Abteilungsleiter/in tätig zu sein.
Mehr erfahren zu unseren Werten und den Benefits bei knecht reisen.
Arbeitsort: Windisch AG
Eintritt: Ab sofort oder nach Vereinbarung
Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive Lohnvorstellung und einer kompletten Auflistung der bereisten Reiseländer und -regionen.
Bewerbungen an: knecht reisen ag | Human Resources | Schwimmbadstrasse 1 | 5210 Windisch
jobs@knecht-reisen.ch | +41 62 834 71 30