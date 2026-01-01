Reiseberater/in in der Filiale Basel (60-80%)
Das bewegen Sie bei uns
- Beratung und Verkauf von Individual- und Pauschalreisen
- Akquisition und Pflege des eigenen Kundenstammes
- Erweitern und teilen Ihres Destinationswissen
- Umsetzung unseres hohen Service- und Qualitätsstandards
Das bringen Sie mit
- Abgeschlossene Reisebürolehre oder gleichwertige Erfahrung
- Berufserfahrung und praktische Branchenkenntnisse
- Kenntnisse über die gängigen Buchungssysteme (CETS, Galileo/Smartpoint, vin Vorteil Agent Online)
- Sie sind teamfähig, qualitätsorientiert und belastbar
Das bieten wir Ihnen
- eine treue Stammkundschaft
- sehr kollegiales Team
- Modernes Büro an zentraler Stadtlage in Basel
- selbständiges Arbeiten und einbringen eigener Ideen
- fünf Wochen Ferien und bis zu 10 Tagen Studienreise
Mehr erfahren zu unseren Werten und den Benefits bei Knecht Reisen.
Arbeitsort: Basel-Stadt
Eintritt: Ab sofort oder nach Vereinbarung
Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive Lohnvorstellung und einer kompletten Auflistung der bereisten Reiseländer und -regionen.
Bewerbungen an: Knecht Reisen AG | Dominik Meyer, Head of Retail West | d.meyer@knecht-reisen.ch | +41 62 886 37 74