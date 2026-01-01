Reiseberater/in in der Filiale Basel (60-80%)

Das bewegen Sie bei uns



Beratung und Verkauf von Individual- und Pauschalreisen

Akquisition und Pflege des eigenen Kundenstammes

Erweitern und teilen Ihres Destinationswissen

Umsetzung unseres hohen Service- und Qualitätsstandards

Das bringen Sie mit

Abgeschlossene Reisebürolehre oder gleichwertige Erfahrung

Berufserfahrung und praktische Branchenkenntnisse

Kenntnisse über die gängigen Buchungssysteme (CETS, Galileo/Smartpoint, vin Vorteil Agent Online)

Sie sind teamfähig, qualitätsorientiert und belastbar

Das bieten wir Ihnen

eine treue Stammkundschaft

sehr kollegiales Team

Modernes Büro an zentraler Stadtlage in Basel

selbständiges Arbeiten und einbringen eigener Ideen

fünf Wochen Ferien und bis zu 10 Tagen Studienreise

Mehr erfahren zu unseren Werten und den Benefits bei Knecht Reisen.

Arbeitsort: Basel-Stadt

Eintritt: Ab sofort oder nach Vereinbarung

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive Lohnvorstellung und einer kompletten Auflistung der bereisten Reiseländer und -regionen.

Bewerbungen an: Knecht Reisen AG | Dominik Meyer, Head of Retail West | d.meyer@knecht-reisen.ch | +41 62 886 37 74