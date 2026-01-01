Knecht Reisegruppe Gütesiegel
knechtreisen

Reiseberater/in in der Filiale Basel

Reiseberater/in in der Filiale Basel (60-80%)

Das bewegen Sie bei uns

  • Beratung und Verkauf von Individual- und Pauschalreisen
  • Akquisition und Pflege des eigenen Kundenstammes
  • Erweitern und teilen Ihres Destinationswissen
  • Umsetzung unseres hohen Service- und Qualitätsstandards

Das bringen Sie mit

  • Abgeschlossene Reisebürolehre oder gleichwertige Erfahrung
  • Berufserfahrung und praktische Branchenkenntnisse
  • Kenntnisse über die gängigen Buchungssysteme (CETS, Galileo/Smartpoint, vin Vorteil Agent Online)
  • Sie sind teamfähig, qualitätsorientiert und belastbar

Das bieten wir Ihnen

  • eine treue Stammkundschaft
  • sehr kollegiales Team
  • Modernes Büro an zentraler Stadtlage in Basel
  • selbständiges Arbeiten und einbringen eigener Ideen
  • fünf Wochen Ferien und bis zu 10 Tagen Studienreise

Mehr erfahren zu unseren Werten und den Benefits bei Knecht Reisen.

Arbeitsort: Basel-Stadt

Eintritt: Ab sofort oder nach Vereinbarung

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive Lohnvorstellung und einer kompletten Auflistung der bereisten Reiseländer und -regionen.

Bewerbungen an: Knecht Reisen AG | Dominik Meyer, Head of Retail West | d.meyer@knecht-reisen.ch | +41 62 886 37 74

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