Reisespezialistin/en Südliches Afrika (60-100%)

knecht reisen ist der grösste Schweizer Reiseveranstalter. Seit 60 Jahren erfüllen wir Ferienträume mit Fachwissen, Kompetenz und Fokus auf Service und Qualität.

Zur Ergänzung unseres Tour Operating-Teams Südliches Afrika am Hauptsitz in Windisch suchen wir eine/n

Reisespezialistin/en Südliches Afrika (Arbeitspensum 60-100%)





Das sind Ihre Aufgaben

• Beratung, Organisation und Verkauf von Reisen ins Südliche Afrika an Reisebüros und Privatkunden

• Ausarbeitung von Offerten, Reservation von Flügen und Ausstellung von Flugtickets, Erstellung von Reiseprogrammen und Reisedokumenten

• Teilnahme an Messen und Events





Das bringen Sie mit

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder Abschluss einer Tourismusfachschule

• Berufserfahrung im Tour Operating oder Reisebüro

• Solide Galileo-, Tarif- und Ticketing-Kenntnisse

• Fliessende Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch

• Gute Destinationskenntnisse im Südlichen Afrika

• Genaue und verantwortungsvolle Arbeitsweise





Das bieten wir Ihnen

• Interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in professionellem Umfeld

• Hoch motiviertes und sehr kollegiales Team

• Regelmässige Studienreisen in Zielgebiete und weitere Ausbildungsangebote

• Jahresarbeitszeit

• Regelmässige teamübergreifende Apéros

• Abwechslungsreiche Teamevents

• Kostenlose Getränke (Kaffee/Mineral)

• Gratis Sportangebot über Mittag (2x wöchentlich)

• Standort im Naherholungsgebiet

• Bushaltestelle direkt vor der Haustüre

• Personalkantine im Haus mit grossem Salatbuffet und abwechslungsreichen Menüs

• Tankvergünstigung bei Hauseigener Tankstelle

• Subventionierte Mitarbeiterparklätze

• Reisevergünstigungen und weitere Vorteile wie Handy-Abonnement zum Spezialpreis etc.

• Attraktive Anstellungsbedingungen und Sozialleistungen eines soliden Unternehmens





Arbeitsort: Windisch AG

Eintritt: Ab sofort oder nach Vereinbarung

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive Lohnvorstellung.

Bewerbungen an: knecht reisen ag | Human Resources | Schwimmbadstrasse 1 | 5210 Windisch

jobs@knecht-reisen.ch | +41 62 834 71 30