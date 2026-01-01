Reisespezialistin/en Südliches Afrika (60-100%)

knecht reisen ist der grösste Schweizer Reiseveranstalter. Seit 60 Jahren erfüllen wir Ferienträume mit Fachwissen, Kompetenz und Fokus auf Service und Qualität.
Zur Ergänzung unseres Tour Operating-Teams Südliches Afrika am Hauptsitz in Windisch suchen wir eine/n
Reisespezialistin/en Südliches Afrika (Arbeitspensum 60-100%)
Das sind Ihre Aufgaben
• Beratung, Organisation und Verkauf von Reisen ins Südliche Afrika an Reisebüros und Privatkunden
• Ausarbeitung von Offerten, Reservation von Flügen und Ausstellung von Flugtickets, Erstellung von Reiseprogrammen und Reisedokumenten
• Teilnahme an Messen und Events
Das bringen Sie mit
• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder Abschluss einer Tourismusfachschule
• Berufserfahrung im Tour Operating oder Reisebüro
• Solide Galileo-, Tarif- und Ticketing-Kenntnisse
• Fliessende Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch
• Gute Destinationskenntnisse im Südlichen Afrika
• Genaue und verantwortungsvolle Arbeitsweise
Das bieten wir Ihnen
• Interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in professionellem Umfeld
• Hoch motiviertes und sehr kollegiales Team
• Regelmässige Studienreisen in Zielgebiete und weitere Ausbildungsangebote
• Jahresarbeitszeit
• Regelmässige teamübergreifende Apéros
• Abwechslungsreiche Teamevents
• Kostenlose Getränke (Kaffee/Mineral)
• Gratis Sportangebot über Mittag (2x wöchentlich)
• Standort im Naherholungsgebiet
• Bushaltestelle direkt vor der Haustüre
• Personalkantine im Haus mit grossem Salatbuffet und abwechslungsreichen Menüs
• Tankvergünstigung bei Hauseigener Tankstelle
• Subventionierte Mitarbeiterparklätze
• Reisevergünstigungen und weitere Vorteile wie Handy-Abonnement zum Spezialpreis etc.
• Attraktive Anstellungsbedingungen und Sozialleistungen eines soliden Unternehmens
Arbeitsort: Windisch AG
Eintritt: Ab sofort oder nach Vereinbarung
Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive Lohnvorstellung.
Bewerbungen an: knecht reisen ag | Human Resources | Schwimmbadstrasse 1 | 5210 Windisch
jobs@knecht-reisen.ch | +41 62 834 71 30