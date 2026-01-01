Knecht Reisegruppe Gütesiegel
knechtreisen

Assistant Product Manager Kreuzfahrten und Flussreisen (80-100%)

Zur weiteren Verstärkung unseres Teams am Haupsitz suchen wir eine/n

Assistant Product Manager Kreuzfahrt & Flussreisen (80-100%)

Das bewegen Sie bei uns

  • Mitverantwortung für Katalogproduktion und Einkauf der Produktelinien der Abteilung in Zusammenarbeit mit der Abteilungsleitung
  • Mitverantwortung für und Planung von geplanten Marketingmassnahmen und Aktivitäten in Zusammenarbeit mit der Abteilungsleitung
  • Unterstützung des Verkaufsteams sowie Beratung und Verkauf von Kreuzfahrten und Flussreisen weltweit an Reisebüros und Privatkunden
  • Ausarbeiten von Offerten, Erstellen von Reiseprogrammen und -dokumenten
  • Teilnahme an Fach- und Publikumsmessen, Workshops und Events

Das bringen Sie mit

  • Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder Abschluss einer Tourismusfachschule
  • Ausgeprägte Branchenkenntnisse und Erfahrung im Bereich Reiseveranstaltung
  • Fundierte Kenntnisse und Begeisterung für das Produkt Schiffsreisen
  • GDS-Kenntnisse, TO Online und Cruise A
  • Stilsicheres Deutsch, gute Englisch-Kenntnisse (Französisch von Vorteil)
  • Verkaufsflair, Zuverlässigkeit und grosse Selbstständigkeit
  • Kenntnisse der Katalogproduktion von Vorteil
  • Führungserfahrung von Vorteil
  • Ausgeprägter Teamgeist

Das bieten wir Ihnen

  • Eine herausfordernde und vielseitige Tätigkeit in professionellem Umfeld
  • Ein junges, dynamisches Umfeld in einer spannenden Branche
  • Regelmässige Studienreisen in Zielgebiete
  • Unterstützung bei jobrelevanten externen Weiterbildungen
  • Reisevergünstigungen und weitere Vorteile der Knecht Gruppe

Mehr erfahren zu unseren Werten und den Benefits bei knecht reisen.

Arbeitsort: Windisch AG 

Eintritt: Ab sofort oder nach Vereinbarung 

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive Lohnvorstellung und einer kimpletten Auflistung der bereisten Reiseländer und -regionen, sowie besuchte Kreuz- und Flussfahrtschiffe.

Bewerbungen an: knecht reisen ag | Human Resources | Schwimmbadstrasse 1 | 5210 Windisch

jobs@knecht-reisen.ch | +41 62 834 71 30

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