Assistant Product Manager Kreuzfahrten und Flussreisen (80-100%)

Zur weiteren Verstärkung unseres Teams am Haupsitz suchen wir eine/n
Assistant Product Manager Kreuzfahrt & Flussreisen (80-100%)
Das bewegen Sie bei uns
- Mitverantwortung für Katalogproduktion und Einkauf der Produktelinien der Abteilung in Zusammenarbeit mit der Abteilungsleitung
- Mitverantwortung für und Planung von geplanten Marketingmassnahmen und Aktivitäten in Zusammenarbeit mit der Abteilungsleitung
- Unterstützung des Verkaufsteams sowie Beratung und Verkauf von Kreuzfahrten und Flussreisen weltweit an Reisebüros und Privatkunden
- Ausarbeiten von Offerten, Erstellen von Reiseprogrammen und -dokumenten
- Teilnahme an Fach- und Publikumsmessen, Workshops und Events
Das bringen Sie mit
- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder Abschluss einer Tourismusfachschule
- Ausgeprägte Branchenkenntnisse und Erfahrung im Bereich Reiseveranstaltung
- Fundierte Kenntnisse und Begeisterung für das Produkt Schiffsreisen
- GDS-Kenntnisse, TO Online und Cruise A
- Stilsicheres Deutsch, gute Englisch-Kenntnisse (Französisch von Vorteil)
- Verkaufsflair, Zuverlässigkeit und grosse Selbstständigkeit
- Kenntnisse der Katalogproduktion von Vorteil
- Führungserfahrung von Vorteil
- Ausgeprägter Teamgeist
Das bieten wir Ihnen
- Eine herausfordernde und vielseitige Tätigkeit in professionellem Umfeld
- Ein junges, dynamisches Umfeld in einer spannenden Branche
- Regelmässige Studienreisen in Zielgebiete
- Unterstützung bei jobrelevanten externen Weiterbildungen
- Reisevergünstigungen und weitere Vorteile der Knecht Gruppe
Mehr erfahren zu unseren Werten und den Benefits bei knecht reisen.
Arbeitsort: Windisch AG
Eintritt: Ab sofort oder nach Vereinbarung
Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive Lohnvorstellung und einer kimpletten Auflistung der bereisten Reiseländer und -regionen, sowie besuchte Kreuz- und Flussfahrtschiffe.
Bewerbungen an: knecht reisen ag | Human Resources | Schwimmbadstrasse 1 | 5210 Windisch
jobs@knecht-reisen.ch | +41 62 834 71 30