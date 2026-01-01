Assistant Product Manager Kreuzfahrten und Flussreisen (80-100%)

Zur weiteren Verstärkung unseres Teams am Haupsitz suchen wir eine/n

Assistant Product Manager Kreuzfahrt & Flussreisen (80-100%)

Das bewegen Sie bei uns

Mitverantwortung für Katalogproduktion und Einkauf der Produktelinien der Abteilung in Zusammenarbeit mit der Abteilungsleitung

Mitverantwortung für und Planung von geplanten Marketingmassnahmen und Aktivitäten in Zusammenarbeit mit der Abteilungsleitung

Unterstützung des Verkaufsteams sowie Beratung und Verkauf von Kreuzfahrten und Flussreisen weltweit an Reisebüros und Privatkunden

Ausarbeiten von Offerten, Erstellen von Reiseprogrammen und -dokumenten

Teilnahme an Fach- und Publikumsmessen, Workshops und Events

Das bringen Sie mit

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder Abschluss einer Tourismusfachschule

Ausgeprägte Branchenkenntnisse und Erfahrung im Bereich Reiseveranstaltung

Fundierte Kenntnisse und Begeisterung für das Produkt Schiffsreisen

GDS-Kenntnisse, TO Online und Cruise A

Stilsicheres Deutsch, gute Englisch-Kenntnisse (Französisch von Vorteil)

Verkaufsflair, Zuverlässigkeit und grosse Selbstständigkeit

Kenntnisse der Katalogproduktion von Vorteil

Führungserfahrung von Vorteil

Ausgeprägter Teamgeist

Das bieten wir Ihnen

Eine herausfordernde und vielseitige Tätigkeit in professionellem Umfeld

Ein junges, dynamisches Umfeld in einer spannenden Branche

Regelmässige Studienreisen in Zielgebiete

Unterstützung bei jobrelevanten externen Weiterbildungen

Reisevergünstigungen und weitere Vorteile der Knecht Gruppe

Mehr erfahren zu unseren Werten und den Benefits bei knecht reisen.

Arbeitsort: Windisch AG

Eintritt: Ab sofort oder nach Vereinbarung

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive Lohnvorstellung und einer kimpletten Auflistung der bereisten Reiseländer und -regionen, sowie besuchte Kreuz- und Flussfahrtschiffe.



Bewerbungen an: knecht reisen ag | Human Resources | Schwimmbadstrasse 1 | 5210 Windisch

jobs@knecht-reisen.ch | +41 62 834 71 30