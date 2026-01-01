Knecht Reisegruppe Gütesiegel
knechtreisen

Reisespezialist/in Glur für Skandinavien, Island, Arktis & Antarktis (80-100%)

Glur Reisen ist eine Marke der Knecht Reisegruppe und seit mehr als 45 Jahren Spezialist für Reisen nach Skandinavien, Island, Arktis und Antarktis. 

Reisespezialist/in Glur für Skandinavien, Island, Arktis & Antarktis (80-100%)

Das bewegen Sie bei uns

  • Beratung, Planung, Organisation und Verkauf von Reisen in den Norden an Reisebüros und Privatkunden
  • Ausarbeitung von Offerten, Reservation von Flügen und Ausstellung von Flugtickets
  • Teilnahme an Messen und Events

Das bringen Sie mit

  • Abgeschlossene Reisebürolehre oder vergleichbare Ausbildung, Tourismusfachschule oder Studium im Tourismus
  • Berufserfahrung bei Reisveranstalter oder im Reisebüro von Vorteil
  • Begeisterung und Flair für Reisen nach Skandinavien, Island, Arktis und Antarktis
  • Freude an der Beratung, Verkauf und Organisation von individuellen Reisen
  • Gute Systemkenntnisse von Galileo/Smartpoint, Tourdata (von Vorteil), MS-Office und branchenüblichen Reservationssystemen
  • Fliessende Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch; Französisch von Vorteil
  • Kollegialität
  • Genaue und verantwortungsvolle Arbeitsweise

Das bieten wir Ihnen

  • Eine treue Stammkundschaft
  • Interessante, selbständige und abwechslungsreiche Tätigkeit
  • Kollegiales und motiviertes Team
  • Studienreisen in Zielgebiete
  • Attraktive Anstellungsbedingungen und Sozialleistungen eines soliden Unternehmens

Mehr erfahren zu unseren Werten und den Benefits bei knecht reisen.

Arbeitsort: Basel

Eintritt: Ab sofort oder nach Vereinbarung

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive Lohnvorstellung und einer kompletten Auflistung der bereisten Reiseländer und -regionen.

Bewerbungen an: knecht reisen ag | Human Resources | Schwimmbadstrasse 1 | 5210 Windisch

jobs@knecht-reisen.ch | +41 62 834 71 8 | www.glur.ch

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