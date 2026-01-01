Glur Reisen ist eine Marke der Knecht Reisegruppe und seit mehr als 45 Jahren Spezialist für Reisen nach Skandinavien, Island, Arktis und Antarktis.
Reisespezialist/in Glur für Skandinavien, Island, Arktis & Antarktis (80-100%)
Das bewegen Sie bei uns
- Beratung, Planung, Organisation und Verkauf von Reisen in den Norden an Reisebüros und Privatkunden
- Ausarbeitung von Offerten, Reservation von Flügen und Ausstellung von Flugtickets
- Teilnahme an Messen und Events
Das bringen Sie mit
- Abgeschlossene Reisebürolehre oder vergleichbare Ausbildung, Tourismusfachschule oder Studium im Tourismus
- Berufserfahrung bei Reisveranstalter oder im Reisebüro von Vorteil
- Begeisterung und Flair für Reisen nach Skandinavien, Island, Arktis und Antarktis
- Freude an der Beratung, Verkauf und Organisation von individuellen Reisen
- Gute Systemkenntnisse von Galileo/Smartpoint, Tourdata (von Vorteil), MS-Office und branchenüblichen Reservationssystemen
- Fliessende Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch; Französisch von Vorteil
- Kollegialität
- Genaue und verantwortungsvolle Arbeitsweise
Das bieten wir Ihnen
- Eine treue Stammkundschaft
- Interessante, selbständige und abwechslungsreiche Tätigkeit
- Kollegiales und motiviertes Team
- Studienreisen in Zielgebiete
- Attraktive Anstellungsbedingungen und Sozialleistungen eines soliden Unternehmens
Mehr erfahren zu unseren Werten und den Benefits bei knecht reisen.
Arbeitsort: Basel
Eintritt: Ab sofort oder nach Vereinbarung
Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive Lohnvorstellung und einer kompletten Auflistung der bereisten Reiseländer und -regionen.
Bewerbungen an: knecht reisen ag | Human Resources | Schwimmbadstrasse 1 | 5210 Windisch
jobs@knecht-reisen.ch | +41 62 834 71 8 | www.glur.ch