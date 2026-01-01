Glur Reisen ist eine Marke der Knecht Reisegruppe und seit mehr als 45 Jahren Spezialist für Reisen nach Skandinavien, Island, Arktis und Antarktis.

Reisespezialist/in Glur für Skandinavien, Island, Arktis & Antarktis (80-100%)

Das bewegen Sie bei uns



Beratung, Planung, Organisation und Verkauf von Reisen in den Norden an Reisebüros und Privatkunden

Ausarbeitung von Offerten, Reservation von Flügen und Ausstellung von Flugtickets

Teilnahme an Messen und Events

Das bringen Sie mit

Abgeschlossene Reisebürolehre oder vergleichbare Ausbildung, Tourismusfachschule oder Studium im Tourismus

Berufserfahrung bei Reisveranstalter oder im Reisebüro von Vorteil

Begeisterung und Flair für Reisen nach Skandinavien, Island, Arktis und Antarktis

Freude an der Beratung, Verkauf und Organisation von individuellen Reisen

Gute Systemkenntnisse von Galileo/Smartpoint, Tourdata (von Vorteil), MS-Office und branchenüblichen Reservationssystemen

Fliessende Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch; Französisch von Vorteil

Kollegialität

Genaue und verantwortungsvolle Arbeitsweise

Das bieten wir Ihnen

Eine treue Stammkundschaft

Interessante, selbständige und abwechslungsreiche Tätigkeit

Kollegiales und motiviertes Team

Studienreisen in Zielgebiete

Attraktive Anstellungsbedingungen und Sozialleistungen eines soliden Unternehmens

Mehr erfahren zu unseren Werten und den Benefits bei knecht reisen.

Arbeitsort: Basel

Eintritt: Ab sofort oder nach Vereinbarung

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive Lohnvorstellung und einer kompletten Auflistung der bereisten Reiseländer und -regionen.

Bewerbungen an: knecht reisen ag | Human Resources | Schwimmbadstrasse 1 | 5210 Windisch

jobs@knecht-reisen.ch | +41 62 834 71 8 | www.glur.ch