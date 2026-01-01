Zur Leitung unseres Tour Operating-Teams am Hauptsitz in Windisch suchen wir eine/n
Product Manager Australien, Neuseeland und Südsee (80-100%)
Das bewegen Sie bei uns
- Selbständige Planung und Einkauf der Produkte
- Mitverantwortung für die Katalogproduktion
- Budget-Mitverantwortung zusammen mit dem Head of Tour Operating
- Marketing, Werbe- und PR-Aktivitäten in Zusammenarbeit mit der Marketing-Abteilung
- Fachliche Führung, Instruktion und Schulung des Verkaufsteams
- Sicherstellung und Förderung eines hochstehenden Kundenservices
- Aktive Verkaufsberatung, Organisation und Verkauf von Reisen in die Zielgebiete an Reisebüros und Privatkunden
- Ausarbeiten von Offerten, Erstellen von Reiseprogrammen und -dokumenten
- Teilnahme an Fachmessen, Workshops und Events
Das bringen Sie mit
- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder Abschluss einer Tourismusfachschule
- Branchenrelevantes Fachwissen und mehrjährige Berufserfahrung im Tour Operating oder Reisebüro
- Sehr solide Galileo-, Tarif- und Ticketing-Kenntnisse
- Kenntnisse der Katalogproduktion
- Führungserfahrung
- Sehr gute Kenntnisse der Destinationen Australien, Neuseeland und Südsee
- Stilsichere Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch
- Genaue und verantwortungsbewusste Arbeitsweise
- Ausgeprägter Teamgeist
Das bieten wir Ihnen
- Eine herausfordernde und vielseitige Tätigkeit in professionellem Umfeld
- Ein junges, dynamisches Umfeld in einer spannenden Branche
- Regelmässige Studienreisen in Zielgebiete
- Unterstützung bei jobrelevanten externen Weiterbildungen
- Reisevergünstigungen und weitere Vorteile der Knecht Gruppe
Deine Benefits
Unsere Werte
Arbeitsort: Windisch AG
Eintritt: Ab sofort oder nach Vereinbarung
Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive Lohnvorstellung.
Bewerbungen an: knecht reisen ag | Human Resources | Schwimmbadstrasse 1 | 5210 Windisch
jobs@knecht-reisen.ch | +41 62 834 71 30