Zur Leitung unseres Tour Operating-Teams am Hauptsitz in Windisch suchen wir eine/n

Product Manager Australien, Neuseeland und Südsee (80-100%)

Das bewegen Sie bei uns

Selbständige Planung und Einkauf der Produkte

Mitverantwortung für die Katalogproduktion

Budget-Mitverantwortung zusammen mit dem Head of Tour Operating

Marketing, Werbe- und PR-Aktivitäten in Zusammenarbeit mit der Marketing-Abteilung

Fachliche Führung, Instruktion und Schulung des Verkaufsteams

Sicherstellung und Förderung eines hochstehenden Kundenservices

Aktive Verkaufsberatung, Organisation und Verkauf von Reisen in die Zielgebiete an Reisebüros und Privatkunden

Ausarbeiten von Offerten, Erstellen von Reiseprogrammen und -dokumenten

Teilnahme an Fachmessen, Workshops und Events

Das bringen Sie mit

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder Abschluss einer Tourismusfachschule

Branchenrelevantes Fachwissen und mehrjährige Berufserfahrung im Tour Operating oder Reisebüro

Sehr solide Galileo-, Tarif- und Ticketing-Kenntnisse

Kenntnisse der Katalogproduktion

Führungserfahrung

Sehr gute Kenntnisse der Destinationen Australien, Neuseeland und Südsee

Stilsichere Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch

Genaue und verantwortungsbewusste Arbeitsweise

Ausgeprägter Teamgeist

Das bieten wir Ihnen

Eine herausfordernde und vielseitige Tätigkeit in professionellem Umfeld

Ein junges, dynamisches Umfeld in einer spannenden Branche

Regelmässige Studienreisen in Zielgebiete

Unterstützung bei jobrelevanten externen Weiterbildungen

Reisevergünstigungen und weitere Vorteile der Knecht Gruppe

Deine Benefits

Unsere Werte

Arbeitsort: Windisch AG

Eintritt: Ab sofort oder nach Vereinbarung

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive Lohnvorstellung.

Bewerbungen an: knecht reisen ag | Human Resources | Schwimmbadstrasse 1 | 5210 Windisch

jobs@knecht-reisen.ch | +41 62 834 71 30