Knecht Reisegruppe Gütesiegel
knechtreisen

Product Manager Australien, Neuseeland und Südsee (80-100%)

Zur Leitung unseres Tour Operating-Teams am Hauptsitz in Windisch suchen wir eine/n

Product Manager Australien, Neuseeland und Südsee (80-100%)

Das bewegen Sie bei uns

  • Selbständige Planung und Einkauf der Produkte
  • Mitverantwortung für die Katalogproduktion
  • Budget-Mitverantwortung zusammen mit dem Head of Tour Operating
  • Marketing, Werbe- und PR-Aktivitäten in Zusammenarbeit mit der Marketing-Abteilung
  • Fachliche Führung, Instruktion und Schulung des Verkaufsteams
  • Sicherstellung und Förderung eines hochstehenden Kundenservices
  • Aktive Verkaufsberatung, Organisation und Verkauf von Reisen in die Zielgebiete an Reisebüros und Privatkunden
  • Ausarbeiten von Offerten, Erstellen von Reiseprogrammen und -dokumenten
  • Teilnahme an Fachmessen, Workshops und Events

Das bringen Sie mit

  • Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder Abschluss einer Tourismusfachschule
  • Branchenrelevantes Fachwissen und mehrjährige Berufserfahrung im Tour Operating oder Reisebüro
  • Sehr solide Galileo-, Tarif- und Ticketing-Kenntnisse
  • Kenntnisse der Katalogproduktion
  • Führungserfahrung
  • Sehr gute Kenntnisse der Destinationen Australien, Neuseeland und Südsee
  • Stilsichere Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch
  • Genaue und verantwortungsbewusste Arbeitsweise
  • Ausgeprägter Teamgeist

Das bieten wir Ihnen

  • Eine herausfordernde und vielseitige Tätigkeit in professionellem Umfeld
  • Ein junges, dynamisches Umfeld in einer spannenden Branche
  • Regelmässige Studienreisen in Zielgebiete
  • Unterstützung bei jobrelevanten externen Weiterbildungen
  • Reisevergünstigungen und weitere Vorteile der Knecht Gruppe

Deine Benefits
Unsere Werte

Arbeitsort: Windisch AG 

Eintritt: Ab sofort oder nach Vereinbarung 

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive Lohnvorstellung. 

Bewerbungen an: knecht reisen ag | Human Resources | Schwimmbadstrasse 1 | 5210 Windisch

jobs@knecht-reisen.ch | +41 62 834 71 30

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