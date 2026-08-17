Knecht Reisegruppe Gütesiegel
knechtreisen

Reisespezialist/in in der Filiale Aarau (60-100%)

Reisespezialist/in in der Filiale Aarau (60-100%)

Das bewegen Sie bei uns

  • Beratung und Verkauf von individual- und Pauschalreisen
  • Akquisition und Pflege des eigenen Kundenstammes 
  • Erweitern und Teilen Ihres Destinationswissens 
  • Umsetzung unserer hohen Service- und Qualitätsstandards 

Das bringen Sie mit

  • Abgeschlossene Reisebürolehre oder Abschluss einer Tourismusfachschule
  • Berufserfahrung und praktische Branchenkenntnisse 
  • Kenntnisse der gängigen Buchungssysteme (CETS, Galileo/Smartpoint, von Vorteil Agent Online) 
  • Sie sind teamfähig, qualitätsorientiert und belastbar 

Das bieten wir Ihnen

  • Eine treue Stammkundschaft 
  • Sehr kollegiales Team 
  • Neues Büro an attraktiver Altstadtlage 
  • Selbständiges Arbeiten und Einbringen eigener Ideen 
  • Fünf Wochen Ferien und bis zu 10 Tagen Studienreise 

Mehr erfahren zu unseren Werten und den Benefits bei knecht reisen.

Arbeitsort: Aarau

Eintritt: Absofort oder nach Vereinbarung

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive Lohnvorstellung und einer kompletten Auflistung der bereisten Reiseländer und -regionen.

Bewerbungen an:   knecht reisen ag | Patrick Meyer | Head of Retail Sales | Schwimmbadstrasse 1 | 5210 Windisch
p.meyer@knecht-reisen.ch | +41 41 418 82 71

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