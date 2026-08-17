Reisespezialist/in in der Filiale Aarau (60-100%)



Das bewegen Sie bei uns



Beratung und Verkauf von individual- und Pauschalreisen

Akquisition und Pflege des eigenen Kundenstammes

Erweitern und Teilen Ihres Destinationswissens

Umsetzung unserer hohen Service- und Qualitätsstandards

Das bringen Sie mit

Abgeschlossene Reisebürolehre oder Abschluss einer Tourismusfachschule

B erufserfahrung und praktische Branchenkenntnisse

Kenntnisse der gängigen Buchungssysteme (CETS, Galileo/Smartpoint, von Vorteil Agent Online)

Sie sind teamfähig, qualitätsorientiert und belastbar

Das bieten wir Ihnen

Eine treue Stammkundschaft

Sehr kollegiales Team

Neues Büro an attraktiver Altstadtlage

Selbständiges Arbeiten und Einbringen eigener Ideen

Fünf Wochen Ferien und bis zu 10 Tagen Studienreise

Mehr erfahren zu unseren Werten und den Benefits bei knecht reisen.

Arbeitsort: Aarau

Eintritt: Absofort oder nach Vereinbarung

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive Lohnvorstellung und einer kompletten Auflistung der bereisten Reiseländer und -regionen.

Bewerbungen an: knecht reisen ag | Patrick Meyer | Head of Retail Sales | Schwimmbadstrasse 1 | 5210 Windisch

p.meyer@knecht-reisen.ch | +41 41 418 82 71