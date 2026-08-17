Reisespezialist/in in der Filiale Aarau (60-100%)
Das bewegen Sie bei uns
- Beratung und Verkauf von individual- und Pauschalreisen
- Akquisition und Pflege des eigenen Kundenstammes
- Erweitern und Teilen Ihres Destinationswissens
- Umsetzung unserer hohen Service- und Qualitätsstandards
Das bringen Sie mit
- Abgeschlossene Reisebürolehre oder Abschluss einer Tourismusfachschule
- Berufserfahrung und praktische Branchenkenntnisse
- Kenntnisse der gängigen Buchungssysteme (CETS, Galileo/Smartpoint, von Vorteil Agent Online)
- Sie sind teamfähig, qualitätsorientiert und belastbar
Das bieten wir Ihnen
- Eine treue Stammkundschaft
- Sehr kollegiales Team
- Neues Büro an attraktiver Altstadtlage
- Selbständiges Arbeiten und Einbringen eigener Ideen
- Fünf Wochen Ferien und bis zu 10 Tagen Studienreise
Mehr erfahren zu unseren Werten und den Benefits bei knecht reisen.
Arbeitsort: Aarau
Eintritt: Absofort oder nach Vereinbarung
Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive Lohnvorstellung und einer kompletten Auflistung der bereisten Reiseländer und -regionen.
Bewerbungen an: knecht reisen ag | Patrick Meyer | Head of Retail Sales | Schwimmbadstrasse 1 | 5210 Windisch
p.meyer@knecht-reisen.ch | +41 41 418 82 71