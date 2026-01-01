Datenschutzerklärung für Bewerbungsverfahren 

Werden uns Bewerbungsunterlagen zugestellt, sei es mit Bezug auf eine bestimmte Stellenausschreibung oder als Spontanbewerbung, so werden die uns zugeschickten Bewerbungsunterlagen ausschliesslich zum Zweck der Durchführung des Bewerbungsverfahrens bearbeitet.

Bei uns eingegangene Bewerbungsunterlagen werden ausschliesslich denjenigen Personen zugänglich gemacht, die in einem Bewerbungsverfahren involviert sind. Dies sind namentlich die Geschäftsleitung, HR-Verantwortliche sowie direkte Vorgesetzte.

Sofern es zu einer Einstellung kommt, werden Bewerbungsunterlagen anschliessend in ein Personaldossier überführt. Kommt es zu keiner Anstellung, werden elektronisch eingereichte Bewerbungsunterlagen innert 60 Tagen nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens gelöscht, respektive physisch zugestellte Bewerbungsunterlagen an den Absender/die Absenderin zurückgesandt.

Bewerberinnen und Bewerber können ihre Bewerbung jederzeit zurückziehen und die Löschung der bei uns vorliegenden Daten verlangen.

Diese Datenschutzerklärung gilt ausschliesslich für die Datenverarbeitung im Zusammenhang mit bei der Knecht Reisen AG eingehenden Stellenbewerbungen.

Verantwortliche Person

Herr Markus Kohli, Chief Executive Officer

Knecht Reisen AG

Schwimmbadstrasse 124

CH - 5210 Windisch

+41 62 834 71 02

m.kohli@knecht-reisen.ch

