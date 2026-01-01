Knecht Reisegruppe Gütesiegel
knechtreisen

Stv. Filialleiter/in oder Filialleiter/in

Stv. Filialleiter/in oder Filialleiter/in Filiale Luzern (80-100%)

Das bewegen Sie bei uns

  • Beratung und Verkauf von Individual- und Pauschalreisen
  • Akquisition und Pflege des eigenen Kundenstammes
  • Erweitern und teilen Ihres Destinationswissen
  • Umsetzung unseres hohen Service- und Qualitätsstandards

Das bringen Sie mit

  • Abgeschlossene Reisebürolehre oder Abschluss einer Tourismusfachschule
  • mehrere Jahre Berufserfahrung und branchenrelevantes Fachwissen (Führungserfahrung von Vorteil)
  • Kenntnisse der gängigen Buchungssysteme (z. B. Galileo, CETS etc.)
  • Grosses Organisationstalent, starke Lösungsorientierung und hohe Belastbarkeit
  • Stilsicheres Verhandeln

Das bieten wir Ihnen

  • Eine treue Stammkundschaft
  • Sehr kollegiales Team
  • Grosszügiges Büro an zentraler Stadtlage
  • Selbständiges Arbeiten und einbringen eigener Ideen
  • Fünf Wochen Ferien und bis zu 10 Tagen Studienreise

Mehr erfahren zu unseren Werten und den Benefits bei knecht reisen.

Arbeitsort: Luzern

Eintritt: Ab sofort oder nach Vereinbarung

Interessiert?: Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive Lohnvorstellung und einer kompletten Auflistung der bereisten Reiseländer und -regionen.

Bewerbungen an: knecht reisen ag |  Patrick Meyer, Head of Retail Ost | p.meyer@knecht-reisen.ch | +41 41 418 82 71

Weitere Jobs jederzeit auf knecht-reisen.ch/jobs

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