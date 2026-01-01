Stv. Filialleiter/in oder Filialleiter/in Filiale Luzern (80-100%)

Das bewegen Sie bei uns

Beratung und Verkauf von Individual- und Pauschalreisen

Akquisition und Pflege des eigenen Kundenstammes

Erweitern und teilen Ihres Destinationswissen

Umsetzung unseres hohen Service- und Qualitätsstandards

Das bringen Sie mit

Abgeschlossene Reisebürolehre oder Abschluss einer Tourismusfachschule

mehrere Jahre Berufserfahrung und branchenrelevantes Fachwissen (Führungserfahrung von Vorteil)

Kenntnisse der gängigen Buchungssysteme (z. B. Galileo, CETS etc.)

Grosses Organisationstalent, starke Lösungsorientierung und hohe Belastbarkeit

Stilsicheres Verhandeln

Das bieten wir Ihnen

Eine treue Stammkundschaft

Sehr kollegiales Team

Grosszügiges Büro an zentraler Stadtlage

Selbständiges Arbeiten und einbringen eigener Ideen

Fünf Wochen Ferien und bis zu 10 Tagen Studienreise

Mehr erfahren zu unseren Werten und den Benefits bei knecht reisen.

Arbeitsort: Luzern

Eintritt: Ab sofort oder nach Vereinbarung

Interessiert?: Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive Lohnvorstellung und einer kompletten Auflistung der bereisten Reiseländer und -regionen.

Bewerbungen an: knecht reisen ag | Patrick Meyer, Head of Retail Ost | p.meyer@knecht-reisen.ch | +41 41 418 82 71

Weitere Jobs jederzeit auf knecht-reisen.ch/jobs