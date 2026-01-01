Stv. Filialleiter/in oder Filialleiter/in Filiale Luzern (80-100%)
Das bewegen Sie bei uns
- Beratung und Verkauf von Individual- und Pauschalreisen
- Akquisition und Pflege des eigenen Kundenstammes
- Erweitern und teilen Ihres Destinationswissen
- Umsetzung unseres hohen Service- und Qualitätsstandards
Das bringen Sie mit
- Abgeschlossene Reisebürolehre oder Abschluss einer Tourismusfachschule
- mehrere Jahre Berufserfahrung und branchenrelevantes Fachwissen (Führungserfahrung von Vorteil)
- Kenntnisse der gängigen Buchungssysteme (z. B. Galileo, CETS etc.)
- Grosses Organisationstalent, starke Lösungsorientierung und hohe Belastbarkeit
- Stilsicheres Verhandeln
Das bieten wir Ihnen
- Eine treue Stammkundschaft
- Sehr kollegiales Team
- Grosszügiges Büro an zentraler Stadtlage
- Selbständiges Arbeiten und einbringen eigener Ideen
- Fünf Wochen Ferien und bis zu 10 Tagen Studienreise
Mehr erfahren zu unseren Werten und den Benefits bei knecht reisen.
Arbeitsort: Luzern
Eintritt: Ab sofort oder nach Vereinbarung
Interessiert?: Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive Lohnvorstellung und einer kompletten Auflistung der bereisten Reiseländer und -regionen.
Bewerbungen an: knecht reisen ag | Patrick Meyer, Head of Retail Ost | p.meyer@knecht-reisen.ch | +41 41 418 82 71
Weitere Jobs jederzeit auf knecht-reisen.ch/jobs