Zum weiteren Ausbau unserer Premium Abteilung am Hauptsitz Windisch suchen wir
Spezialist/in für Premium Reisen (50% - 100%)
Das sind Ihre Hauptaufgaben
- Top-Beratung und Verkauf hochwertiger und komplexer Individualreisen weltweit an Privatkunden
- Ausarbeitung ausführlicher Premium-Reiseangebote, Vertretung Abteilungsleitung während Abwesenheit
- Ausfertigung von Reisedokumenten, Voucher und Flugtickets
Das bringen Sie mit
- Kaufmännische Ausbildung oder Abschluss einer Tourismusfachschule
- Langjährige Berufserfahrung im Reisebüro oder Tour Operating
- Sehr gute Destinationskenntnisse weltweit
- Verhandlungssicheres Deutsch; gute Englischkenntnisse
- Sehr gute MS Office-Kenntnisse; Galileo und CETS von Vorteil
- Ausgeprägtes Verkaufsflair, Zuverlässigkeit und grosse Selbstständigkeit
- Hohe Ansprüche an Service- und Dienstleistungsqualität
Das bieten wir Ihnen
- Interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit am Hauptsitz
- Selbstständiges Arbeiten und Einbringen eigener Ideen
- Jahresarbeitszeit
- Regelmässige Studienreisen und weitere Ausbildungsangebote
- Reisevergünstigungen und Vorteile wie Handy-Abo zum Spezialpreis, Personalrestaurant etc.
Arbeitsort: Windisch AG
Eintritt: Per sofort oder nach Vereinbarung
Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive Lohnvorstellung und einer kompletten Auflistung der bereisten Reiseländer und -regionen.
Bewerbungen an: knecht reisen ag | Human Resources | Schwimmbadstrasse 1 | 5210 Windisch
jobs@knecht-reisen.ch | +41 62 834 71 30