Zum weiteren Ausbau unserer Premium Abteilung am Hauptsitz Windisch suchen wir



Spezialist/in für Premium Reisen (50% - 100%)



Das sind Ihre Hauptaufgaben

- Top-Beratung und Verkauf hochwertiger und komplexer Individualreisen weltweit an Privatkunden

- Ausarbeitung ausführlicher Premium-Reiseangebote, Vertretung Abteilungsleitung während Abwesenheit

- Ausfertigung von Reisedokumenten, Voucher und Flugtickets

Das bringen Sie mit

- Kaufmännische Ausbildung oder Abschluss einer Tourismusfachschule

- Langjährige Berufserfahrung im Reisebüro oder Tour Operating

- Sehr gute Destinationskenntnisse weltweit

- Verhandlungssicheres Deutsch; gute Englischkenntnisse

- Sehr gute MS Office-Kenntnisse; Galileo und CETS von Vorteil

- Ausgeprägtes Verkaufsflair, Zuverlässigkeit und grosse Selbstständigkeit

- Hohe Ansprüche an Service- und Dienstleistungsqualität



Das bieten wir Ihnen

- Interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit am Hauptsitz

- Selbstständiges Arbeiten und Einbringen eigener Ideen

- Jahresarbeitszeit

- Regelmässige Studienreisen und weitere Ausbildungsangebote

- Reisevergünstigungen und Vorteile wie Handy-Abo zum Spezialpreis, Personalrestaurant etc.



Arbeitsort: Windisch AG

Eintritt: Per sofort oder nach Vereinbarung



Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive Lohnvorstellung und einer kompletten Auflistung der bereisten Reiseländer und -regionen.

Bewerbungen an: knecht reisen ag | Human Resources | Schwimmbadstrasse 1 | 5210 Windisch

jobs@knecht-reisen.ch | +41 62 834 71 30