Knecht Reisegruppe Gütesiegel
knechtreisen

Spezialist/in für Premium Reisen (50-100%)

Zum weiteren Ausbau unserer Premium Abteilung am Hauptsitz Windisch suchen wir 
 
Spezialist/in für Premium Reisen (50% - 100%) 
 
Das sind Ihre Hauptaufgaben 
- Top-Beratung und Verkauf hochwertiger und komplexer Individualreisen weltweit an Privatkunden 
- Ausarbeitung ausführlicher Premium-Reiseangebote, Vertretung Abteilungsleitung während Abwesenheit 
- Ausfertigung von Reisedokumenten, Voucher und Flugtickets 

Das bringen Sie mit 
- Kaufmännische Ausbildung oder Abschluss einer Tourismusfachschule 
- Langjährige Berufserfahrung im Reisebüro oder Tour Operating 
- Sehr gute Destinationskenntnisse weltweit 
- Verhandlungssicheres Deutsch; gute Englischkenntnisse 
- Sehr gute MS Office-Kenntnisse; Galileo und CETS von Vorteil 
- Ausgeprägtes Verkaufsflair, Zuverlässigkeit und grosse Selbstständigkeit 
- Hohe Ansprüche an Service- und Dienstleistungsqualität 
 
Das bieten wir Ihnen 
- Interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit am Hauptsitz 
- Selbstständiges Arbeiten und Einbringen eigener Ideen 
- Jahresarbeitszeit 
- Regelmässige Studienreisen und weitere Ausbildungsangebote 
- Reisevergünstigungen und Vorteile wie Handy-Abo zum Spezialpreis, Personalrestaurant etc. 
 
Arbeitsort: Windisch AG 

Eintritt: Per sofort oder nach Vereinbarung 
 
Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive Lohnvorstellung und einer kompletten Auflistung der bereisten Reiseländer und -regionen.

Bewerbungen an: knecht reisen ag | Human Resources | Schwimmbadstrasse 1 | 5210 Windisch

jobs@knecht-reisen.ch | +41 62 834 71 30

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