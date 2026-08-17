Knecht Reisegruppe Gütesiegel
knechtreisen

Reiseberater/in, zukünftige/r Stv. Filialleiter/in 80-100%

Eintritt  per sofort oder nach Vereinbarung

Arbeitsort  Wohlen AG

Das sind Ihre Hauptaufgaben

  • Beratung und Verkauf von Individual- und Pauschalreisen
  • Akquisition und Pflege des eigenen Kundenstammes
  • Erweitern und teilen Ihres Destinationswissens
  • Umsetzung unserer hohen Qualitäts- und Servicestandards

Das bringen Sie mit

  • Abgeschlossene Reisebürolehre oder gleichwertige Erfahrung
  • Berufserfahrung und praktische Branchenkenntnisse
  • Mit den gängigen Buchungssystemen wie Galileo, Cets etc. sind Sie bestens vertraut
  • Sie sind sehr teamfähig, qualitätsorientiert und belastbar

Das bieten wir Ihnen

  • Bei Eignung Möglichkeit als stellvertretende/r Filialleiter/in tätig zu sein
  • eine treue Stammkundschaft
  • sehr kollegiales Team
  • grosszügiges Büro im Arena Einkaufszentrum gelegen
  • selbständiges Arbeiten und einbringen eigener Ideen
  • fünf Wochen Ferien und bis zu 10 Tagen Studienreise

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive Lohnvorstellung und einer kompletten Auflistung der bereisten Reiseländer und -regionen.

Bewerbungen an   knecht reisen ag |  Dominik Meyer, Head of Retail West
d.meyer@knecht-reisen.ch  |  +41 62 886 37 74

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