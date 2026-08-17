Reiseberater/in, zukünftige/r Stv. Filialleiter/in 80-100%

Eintritt per sofort oder nach Vereinbarung
Arbeitsort Wohlen AG
Das sind Ihre Hauptaufgaben
- Beratung und Verkauf von Individual- und Pauschalreisen
- Akquisition und Pflege des eigenen Kundenstammes
- Erweitern und teilen Ihres Destinationswissens
- Umsetzung unserer hohen Qualitäts- und Servicestandards
Das bringen Sie mit
- Abgeschlossene Reisebürolehre oder gleichwertige Erfahrung
- Berufserfahrung und praktische Branchenkenntnisse
- Mit den gängigen Buchungssystemen wie Galileo, Cets etc. sind Sie bestens vertraut
- Sie sind sehr teamfähig, qualitätsorientiert und belastbar
Das bieten wir Ihnen
- Bei Eignung Möglichkeit als stellvertretende/r Filialleiter/in tätig zu sein
- eine treue Stammkundschaft
- sehr kollegiales Team
- grosszügiges Büro im Arena Einkaufszentrum gelegen
- selbständiges Arbeiten und einbringen eigener Ideen
- fünf Wochen Ferien und bis zu 10 Tagen Studienreise
Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive Lohnvorstellung und einer kompletten Auflistung der bereisten Reiseländer und -regionen.
Bewerbungen an knecht reisen ag | Dominik Meyer, Head of Retail West
d.meyer@knecht-reisen.ch | +41 62 886 37 74