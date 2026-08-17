Reiseberater/in, zukünftige/r Stv. Filialleiter/in 80-100%

Eintritt per sofort oder nach Vereinbarung

Arbeitsort Wohlen AG

Das sind Ihre Hauptaufgaben

Beratung und Verkauf von Individual- und Pauschalreisen

Akquisition und Pflege des eigenen Kundenstammes

Erweitern und teilen Ihres Destinationswissens

Umsetzung unserer hohen Qualitäts- und Servicestandards

Das bringen Sie mit

Abgeschlossene Reisebürolehre oder gleichwertige Erfahrung

Berufserfahrung und praktische Branchenkenntnisse

Mit den gängigen Buchungssystemen wie Galileo, Cets etc. sind Sie bestens vertraut

Sie sind sehr teamfähig, qualitätsorientiert und belastbar

Das bieten wir Ihnen

Bei Eignung Möglichkeit als stellvertretende/r Filialleiter/in tätig zu sein

eine treue Stammkundschaft

sehr kollegiales Team

grosszügiges Büro im Arena Einkaufszentrum gelegen

selbständiges Arbeiten und einbringen eigener Ideen

fünf Wochen Ferien und bis zu 10 Tagen Studienreise

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive Lohnvorstellung und einer kompletten Auflistung der bereisten Reiseländer und -regionen.

Bewerbungen an knecht reisen ag | Dominik Meyer, Head of Retail West

d.meyer@knecht-reisen.ch | +41 62 886 37 74