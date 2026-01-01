Deine Benefits
Profitiere von vielen tollen Vorteilen
Vergünstigtes Parkieren
Damit du komfortabel und zu flexiblen Arbeitszeiten anreisen kannst, profitierst du bei uns von vergünstigten Parkplätzen.
Gleitzeit
Gleitzeit und die Möglichkeit für Home-Office oder Remote Work bieten dir viel Flexibilität.
Dienstaltersgeschenke
Kontinuität zahlt sich aus: Mitarbeitende, die fünf Dienstjahre und länger bei uns arbeiten, erhalten grosszügige Dienstaltersgeschenke.
Moderne Infrastruktur
Unser modernes Reisezentrum ist mit nachhaltiger Technologie und moderner IT-Infrastruktur ausgerüstet. Alle Mitarbeitenden von knecht reisen verfügen über neue Laptops.
Flottenrabatte
Du profitierst von grosszügigen Flottenrabatten bei AMAG, Emil Frey, Mercedes und weiteren Anbietern.
Reisevergünstigungen
Unsere Konditionen für Privat-Studienreisen/-ferien gehören zu den besten im Markt. Du profitierst von attraktiven Reisevergünstigungen insbesondere für unsere Eigenprodukte.
Mitarbeiter-Events
Mit regelmässigen Team-Events pflegen wir unseren Zusammenhalt. An unseren unbeschwerten Sommerfesten und Weihnachtessen trifft sich die gesamte Belegschaft und im Verlauf des Jahres organisieren wir regelmässige Team-Events
Sicherer Arbeitsort
Da unsere Firmengruppe breit abgestützt ist, profitierst du von viel Sicherheit, Einkaufsvorteilen und internen Entwicklungsmöglichkeiten .
Weiterbildungsmöglichkeiten
Mit unserem Ausbildungsprogramm fördern wir die fachliche und soziale Kompetenz unserer Mitarbeitenden. Gerne unterstützen wir dich tatkräftig bei Aus- und Weiterbildungen.
Attraktive Vergünstigungen
Du profitierst von diversen Vergünstigungen wie Handy-Abonnements, Pneus-Käufen, Reiseversicherungen, Reisegepäck von Pack-Easy, einer Gratis-Gold-Kreditkarte von Cornèrcard und vielem mehr.
Kostenlose Getränke
Am Arbeitsplatz stehen dir Wasser, Kaffee und Tee kostenlos zur Verfügung.
Kostenlose Fahrt mit dem Rustexpress
Du fährst kostenlos mit dem EUROBUS Rustexpress gemeinsam mit drei Freunden in den Europark. Zusätzlich profitierst du von reduzierten Park-Eintrittspreisen.
Verpflegung vor Ort
Unser hauseigenes Restaurant am Hauptsitz bietet faire, vergünstigte Preise. Mitgebrachte Mahlzeiten können aufgewärmt werden und Mineralwasser steht kostenlos zur Verfügung.
Sport und Fitness
Am Hauptsitz Windisch führen wir regelmässig Yoga- und Fitnesstrainings durch. Du profitierst auch von Vergünstigungen für Fitness-Center und diverse Sportarten.
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