Deine Benefits

Wir bieten unseren Mitarbeitenden attraktive Rahmenbedingungen. Reist du gerne? Unsere Konditionen für Privatferien und Studienreisen in unseren Zielgebieten gehören zu den besten auf dem Markt. Auf das Sortiment eines renommierten Schweizer Reisegepäckherstellers und auf Reiseversicherungen erhältst du ebenso grosszügige Rabatte wie beim Bezug von Büchern, E-Readern und E-Books. Mitarbeitende an unserem Hauptsitz profitieren zudem von Fitness-Angeboten und einem Personalrestaurant. Da unsere Firmengruppe durch unterschiedliche Bereiche wie Personen- und Sachentransport, Nutzfahrzeuge, Carrosserie, Medizin und Pflege breit abgestützt ist, ist ein Job bei knecht reisen nicht nur sicher, sondern bietet dir auch viele spannende Entwicklungsmöglichkeiten.