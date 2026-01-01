Knecht Reisegruppe Gütesiegel
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Deine Benefits

Profitiere von vielen tollen Vorteilen

Wir bieten unseren Mitarbeitenden attraktive Rahmenbedingungen. Reist du gerne? Unsere Konditionen für Privatferien und Studienreisen in unseren Zielgebieten gehören zu den besten auf dem Markt. Auf das Sortiment eines renommierten Schweizer Reisegepäckherstellers und auf Reiseversicherungen erhältst du ebenso grosszügige Rabatte wie beim Bezug von Büchern, E-Readern und E-Books. Mitarbeitende an unserem Hauptsitz profitieren zudem von Fitness-Angeboten und einem Personalrestaurant. Da unsere Firmengruppe durch unterschiedliche Bereiche wie Personen- und Sachentransport, Nutzfahrzeuge, Carrosserie, Medizin und Pflege breit abgestützt ist, ist ein Job bei knecht reisen nicht nur sicher, sondern bietet dir auch viele spannende Entwicklungsmöglichkeiten.

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Vergünstigtes Parkieren

Damit du komfortabel und zu flexiblen Arbeitszeiten anreisen kannst, profitierst du bei uns von vergünstigten Parkplätzen.

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Gleitzeit

Gleitzeit und die Möglichkeit für Home-Office oder Remote Work bieten dir viel Flexibilität.

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Dienstaltersgeschenke

Kontinuität zahlt sich aus: Mitarbeitende, die fünf Dienstjahre und länger bei uns arbeiten, erhalten grosszügige Dienstaltersgeschenke.

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Moderne Infrastruktur

Unser modernes Reisezentrum ist mit nachhaltiger Technologie und moderner IT-Infrastruktur ausgerüstet. Alle Mitarbeitenden von knecht reisen verfügen über  neue Laptops.

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Flottenrabatte

Du profitierst von grosszügigen Flottenrabatten bei AMAG, Emil Frey, Mercedes und weiteren Anbietern.

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Reisevergünstigungen

Unsere Konditionen für Privat-Studienreisen/-ferien gehören zu den besten im Markt. Du profitierst von attraktiven Reisevergünstigungen insbesondere für unsere Eigenprodukte.

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Mitarbeiter-Events

Mit regelmässigen Team-Events pflegen wir unseren Zusammenhalt. An unseren unbeschwerten Sommerfesten und Weihnachtessen trifft sich die gesamte Belegschaft und im Verlauf des Jahres organisieren wir regelmässige Team-Events

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Sicherer Arbeitsort

Da unsere Firmengruppe breit abgestützt ist, profitierst du von viel Sicherheit, Einkaufsvorteilen und internen Entwicklungsmöglichkeiten .

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Weiterbildungsmöglichkeiten

Mit unserem Ausbildungsprogramm fördern wir die fachliche und soziale Kompetenz unserer Mitarbeitenden. Gerne unterstützen wir dich tatkräftig bei Aus- und Weiterbildungen.

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Attraktive Vergünstigungen

Du profitierst von diversen Vergünstigungen wie Handy-Abonnements, Pneus-Käufen, Reiseversicherungen, Reisegepäck von Pack-Easy, einer Gratis-Gold-Kreditkarte von Cornèrcard und vielem mehr.

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Kostenlose Getränke

Am Arbeitsplatz  stehen dir Wasser, Kaffee und Tee kostenlos zur Verfügung.

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Kostenlose Fahrt mit dem Rustexpress

Du fährst kostenlos mit dem EUROBUS Rustexpress gemeinsam mit drei Freunden in den Europark. Zusätzlich profitierst du von reduzierten Park-Eintrittspreisen.

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Verpflegung vor Ort

Unser hauseigenes Restaurant am Hauptsitz bietet faire, vergünstigte Preise. Mitgebrachte Mahlzeiten können aufgewärmt werden und Mineralwasser steht kostenlos zur Verfügung.

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Sport und Fitness

Am Hauptsitz Windisch führen wir regelmässig Yoga- und Fitnesstrainings durch. Du profitierst auch von Vergünstigungen für Fitness-Center und diverse Sportarten.

Über die Knecht Reisegruppe

Die Knecht Reisegruppe im Überblick

Reisebüros der Knecht Gruppe

Alle Standorte unserer Reisebüros im Überblick

Deine Benefits

Alle Benefits im Überblick

Unsere Werte

Alle unsere Werte im Überblick

Ausbildung bei knecht reisen

Alle unsere Ausbildungen im Überblick

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