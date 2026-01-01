Deine Ausbildung bei knecht reisen

Deine Ausbildung in der Filiale

Werde ausgebildete/r Reiseberater/In

Während deiner vielseitigen und abwechslungsreichen Ausbildung in einem unserer Reisebüros lernst du am Schalter und am Telefon die Kundschaft persönlich über die Destinationen in der ganzen Welt zu beraten und Reisen zu verkaufen.

Die Ausbildung ist sehr praxisbezogen und unsere Lernenden werden möglichst rasch in den Arbeitsprozess mit einbezogen. Beratung und Verkauf von Reisen, Ausarbeiten von Offerten, gebuchte Leistungen verrechnen, Zusammenstellen von Reisedokumenten sowie verschiedene administrative Aufgaben gehören zum Tagesgeschäft.

Unsere offenen Lehrstellen in den Filialen findest du auf gateway.one.

Deine Ausbildung im Bereich Reiseveranstaltung

am Hauptsitz in Windisch

In unseren Tour Operating-Abteilungen Ozeanien, Nordamerika, Schiffsreisen, Südliches Afrika oder Latino Travel erstellst du Offerten und Rechnungen für unsere Filialen und Partner-Reisebüros, kreierst hochwertige Reiseunterlagen, erledigst administrative Arbeiten oder verrechnest gebuchte Leistungen. Im Tour Operating spezialisierst du dich im Geschäftsalltag auf die Destinationen der Abteilungen und berätst Kunden und Reisebüros vorwiegend telefonisch.

Unsere offenen Lehrstellen am Hauptsitz findest du hier: gateway.one.