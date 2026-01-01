Deine Ausbildung bei knecht reisen
Starte in die vielseitige Tourismusbranche
Deine Ausbildung in der Filiale
Werde ausgebildete/r Reiseberater/In
Während deiner vielseitigen und abwechslungsreichen Ausbildung in einem unserer Reisebüros lernst du am Schalter und am Telefon die Kundschaft persönlich über die Destinationen in der ganzen Welt zu beraten und Reisen zu verkaufen.
Die Ausbildung ist sehr praxisbezogen und unsere Lernenden werden möglichst rasch in den Arbeitsprozess mit einbezogen. Beratung und Verkauf von Reisen, Ausarbeiten von Offerten, gebuchte Leistungen verrechnen, Zusammenstellen von Reisedokumenten sowie verschiedene administrative Aufgaben gehören zum Tagesgeschäft.
Unsere offenen Lehrstellen in den Filialen findest du auf gateway.one.
Deine Ausbildung im Bereich Reiseveranstaltung
am Hauptsitz in Windisch
In unseren Tour Operating-Abteilungen Ozeanien, Nordamerika, Schiffsreisen, Südliches Afrika oder Latino Travel erstellst du Offerten und Rechnungen für unsere Filialen und Partner-Reisebüros, kreierst hochwertige Reiseunterlagen, erledigst administrative Arbeiten oder verrechnest gebuchte Leistungen. Im Tour Operating spezialisierst du dich im Geschäftsalltag auf die Destinationen der Abteilungen und berätst Kunden und Reisebüros vorwiegend telefonisch.
Unsere offenen Lehrstellen am Hauptsitz findest du hier: gateway.one.
Das bringst du mit
Du besuchst die Sekundar- oder Bezirksschule. In den Hauptfächern hast du eine Durchschnittsnote von mindestens 4.5 in der Bezirksschule oder eine 5.0 in der Sekundarschule. Du gehst offen auf Personen zu und hast Freude am Kontakt mit Menschen. Zudem bringst du eine hohe Leistungsbereitschaft mit. Die Arbeit in einem kleinen Team macht dir Freude. Du verfügst über gute Umgangsformen und ein angenehmes Auftreten.
Schnuppern bei knecht reisen
Für eine Schnupperlehre erwarten wir deine vollständige, schriftliche Bewerbung (E-Mail oder online via gateway.one). Die Unterlagen müssen das Bewerbungsschreiben, den Lebenslauf, Motivationsschreiben sowie Zeugniskopien der Oberstufe sowie einen aktuellen Multicheck oder Check S2 beinhalten.
Wir berücksichtigen ausschliesslich vollständige Online-Bewerbungen via ausbildung@knecht-reisen.ch oder via gateway.one.
Für eine Lehrstelle ist eine vorgängige eintägige Schnupperlehre an einem unserer Standorte Voraussetzung. Bitte führe deine Wunschstandorte und zwei bis drei mögliche Daten auf.
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