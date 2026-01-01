Zaborin
Niseko
Beschreibung
Einleitung
Jede Villa verfügt über eigene Innen- und Aussenonsen, die mit mineralreichem, natürlichen heissen Quellwasser gespeist werden. Diese privaten Bäder ermöglichen es den Gästen, in völliger Abgeschiedenheit zu entspannen und die heilenden Eigenschaften des Wassers zu geniessen. Für diejenigen, die die Umgebung erkunden möchten, bietet die Region Niseko erstklassige Möglichkeiten zum Skifahren im Winter sowie zahlreiche Outdoor-Aktivitäten wie Wandern und Golfen in den wärmeren Monaten.
Lage
Das «Zaborin» befindet sich in Hanazono auf Hokkaido. Niseko liegt 30 Fahrminuten entfernt und der internationalen Flughafen New Chitose ist in etwa zwei Stunden Fahrt erreichbar. Die abgeschiedene Lage inmitten unberührter Natur bietet einen ruhigen Rückzugsort, während die nahegelegenen Skigebiete und Outdoor-Aktivitäten leicht erreichbar sind.
Angebot
Im hauseigenen Restaurant geniessen Gäste das einzigartige «Kita Kaiseki», eine nördliche Interpretation der traditionellen mehrgängigen Kaiseki Küche. Nach dem Abendessen können Gäste in der gemütlichen Lounge und Bar bei einem lokalen Wein oder Sake am Kamin entspannen.
Zimmer
Die 15 individuell gestalteten Villen vereinen modernen Komfort mit traditionellem japanischen Design. Alle Villen bieten sowohl ein privates Innen- als auch ein Aussenonsen, gespeist von natürlichen heissen Quellen direkt unter dem Ryokan. Zudem verfügen Sie über eine Klimaanlage/Heizung, Fernseher, gratis Internetzugang, Minibar, Kühlschrank, Teezubehör, Nespresso Kaffeemaschine, Safe sowie Föhn.
Washitsu: 70 m², traditionell japanische Villen mit Tatami Matten und Futon Betten.
Yoshitsu: gleich grosse Villen mit westlichen Betten und eher modern eingerichtet.
Washitsu: 70 m², traditionell japanische Villen mit Tatami Matten und Futon Betten.
Yoshitsu: gleich grosse Villen mit westlichen Betten und eher modern eingerichtet.
Preis auf Anfrage
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