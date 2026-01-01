Beschreibung

Einleitung Jede Villa verfügt über eigene Innen- und Aussenonsen, die mit mineralreichem, natürlichen heissen Quellwasser gespeist werden. Diese privaten Bäder ermöglichen es den Gästen, in völliger Abgeschiedenheit zu entspannen und die heilenden Eigenschaften des Wassers zu geniessen. Für diejenigen, die die Umgebung erkunden möchten, bietet die Region Niseko erstklassige Möglichkeiten zum Skifahren im Winter sowie zahlreiche Outdoor-Aktivitäten wie Wandern und Golfen in den wärmeren Monaten.

Lage Das «Zaborin» befindet sich in Hanazono auf Hokkaido. Niseko liegt 30 Fahrminuten entfernt und der internationalen Flughafen New Chitose ist in etwa zwei Stunden Fahrt erreichbar. Die abgeschiedene Lage inmitten unberührter Natur bietet einen ruhigen Rückzugsort, während die nahegelegenen Skigebiete und Outdoor-Aktivitäten leicht erreichbar sind.

Angebot Im hauseigenen Restaurant geniessen Gäste das einzigartige «Kita Kaiseki», eine nördliche Interpretation der traditionellen mehrgängigen Kaiseki Küche. Nach dem Abendessen können Gäste in der gemütlichen Lounge und Bar bei einem lokalen Wein oder Sake am Kamin entspannen.