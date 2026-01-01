Beschreibung

Einleitung Das Ryokan verfügt über drei hauseigene Thermalbäder: das japanisch inspirierte «Kichino-yu» mit Innen- und Aussenbecken, das chinesisch gestaltete «Fukuno-yu» mit kunstvollen Fliesen und entspannender Atmosphäre sowie das «Shouno-yu» im Hiratakan Annex mit Blick auf den Innenhofgarten. Zusätzlich erhalten Gäste einen Pass für die öffentlichen Onsen von Kinosaki, die sie während ihres Aufenthalts kostenfrei besuchen können. Das Ryokan bietet zudem Massagen an und verfügt über ein kleines Fitness.

Lage Das Nishimuraya Honkan befindet sich im charmanten Kinosaki Onsen, einer historischen Thermalstadt, die seit über 1’300 Jahren Besucher anzieht. Die Gäste können in Yukata (leichten Kimonos) durch die Stadt schlendern und die verschiedenen öffentlichen Bäder erkunden, die jeweils ihren eigenen einzigartigen Stil haben. Weitere Restaurants und Shops sind in Gehdistanz erreichbar und der Bahnhof liegt 15 Gehminuten entfernt.

Angebot Die traditionellen Kaiseki Menüs werden im privaten Ambiente des Zimmers serviert werden. Ergänzend dazu steht Gästen das moderne Restaurant «Sanpou Nishimuraya Honten» zur Auswahl. In der «Lobby Lounge» können Gäste bei einer Tasse Kaffee die Aussicht auf den wunderschönen Garten geniessen.