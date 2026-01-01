Nishimuraya Honkan
Kinosaki Onsen
Beschreibung
Einleitung
Das Ryokan verfügt über drei hauseigene Thermalbäder: das japanisch inspirierte «Kichino-yu» mit Innen- und Aussenbecken, das chinesisch gestaltete «Fukuno-yu» mit kunstvollen Fliesen und entspannender Atmosphäre sowie das «Shouno-yu» im Hiratakan Annex mit Blick auf den Innenhofgarten. Zusätzlich erhalten Gäste einen Pass für die öffentlichen Onsen von Kinosaki, die sie während ihres Aufenthalts kostenfrei besuchen können. Das Ryokan bietet zudem Massagen an und verfügt über ein kleines Fitness.
Lage
Das Nishimuraya Honkan befindet sich im charmanten Kinosaki Onsen, einer historischen Thermalstadt, die seit über 1’300 Jahren Besucher anzieht. Die Gäste können in Yukata (leichten Kimonos) durch die Stadt schlendern und die verschiedenen öffentlichen Bäder erkunden, die jeweils ihren eigenen einzigartigen Stil haben. Weitere Restaurants und Shops sind in Gehdistanz erreichbar und der Bahnhof liegt 15 Gehminuten entfernt.
Angebot
Die traditionellen Kaiseki Menüs werden im privaten Ambiente des Zimmers serviert werden. Ergänzend dazu steht Gästen das moderne Restaurant «Sanpou Nishimuraya Honten» zur Auswahl. In der «Lobby Lounge» können Gäste bei einer Tasse Kaffee die Aussicht auf den wunderschönen Garten geniessen.
Zimmer
Die 29 Zimmer sind im traditionellen japanischen Stil gestaltet und verfügen über Tatami Matten, Shoji Papierwände und eine Terrasse, die zum Verweilen einlädt. Alle Zimmer sind ausgestattet mit Klimaanlage, Fernseher, kostenlosem Internetzugang und Safe.
Japanese style Traditional (10): Mit Tatami Matten und Terrasse ausgestattet. Ideal für bis zu 4 Personen.
Japanese style Superior (8): Geräumigere Zimmer bestehend aus zwei Räumen und somit ideal für bis zu 6 Personen.
Garden View Western & Japanese (6): Eine gelungene Kombination aus westlichem und japanischem Stil mit zwei westlichen Betten und einem traditionellen japanischen Zimmer. Diese Zimmer bieten einen herrlichen Blick auf den Hauptgarten.
Japanese style Traditional (10): Mit Tatami Matten und Terrasse ausgestattet. Ideal für bis zu 4 Personen.
Japanese style Superior (8): Geräumigere Zimmer bestehend aus zwei Räumen und somit ideal für bis zu 6 Personen.
Garden View Western & Japanese (6): Eine gelungene Kombination aus westlichem und japanischem Stil mit zwei westlichen Betten und einem traditionellen japanischen Zimmer. Diese Zimmer bieten einen herrlichen Blick auf den Hauptgarten.
Preis auf Anfrage
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