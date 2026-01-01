Capella Kyoto
Kyoto
Beschreibung
Einleitung
Ein Erlebnis der besonderen Art erwartet Hotelgäste direkt im Haus. Regelmässig tritt am Abend eine Maiko, eine angehende Geisha, mit traditionellen Tänzen auf, an anderen Abenden erklingen die Saiteninstrumente Shamisen und Koto. Die Darbietungen sind kostenlos und bringen die jahrhundertealte Kultur Kyotos ganz nah. Herzstück des «Auriga Spa» sind drei private Onsen, die sich für ein ungestörtes Bad in natürlichem Thermalwasser reservieren lassen.
Die Behandlungen verbinden japanische Tradition mit modernen Wellness-Ansätzen, teils in exklusiver Zusammenarbeit mit der japanischen Luxusmarke «THE GINZA». Zum Spa gehören zudem Sauna und Dampfbad. Das lichtdurchflutete Fitness steht Hotelgästen rund um die Uhr offen. Für Erkundungen in der Umgebung stehen zudem kostenlose Velos bereit.
Lage
Das Hotel liegt im historischen Geisha Viertel Miyagawa-cho, direkt neben dem Kaburenjo Theater und dem Zen Tempel Kennin-ji. Die schmalen Gassen des Wohnviertels sind ruhig und authentisch, und doch liegt das lebhafte Gion mit seinen zahllosen Restaurants, Bars und Shops nur wenige Schritte entfernt. Auch der Nishiki Markt, der Yasaka Schrein und das Ufer des Kamo Flusses sind bequem zu Fuss erreichbar. Die Bahnstation «Gion-Shijo» liegt 5 Gehminuten entfernt, die «Kyoto Station» 10 Fahrminuten. Der internationale Flughafen Kansai bei Osaka ist 90 Fahrminuten entfernt.
Angebot
Kulinarisch bietet das Haus drei ganz unterschiedliche Erlebnisse. Im «SoNoMa by SingleThread», dem ersten Ableger des renommierten SingleThread aus dem kalifornischen Sonoma, verbinden sich die Küche Kyotos und Zutaten aus Nordkalifornien zu einem saisonalen Degustationsmenü. Serviert wird es an einer intimen Theke mit nur zwölf Plätzen. Das «Yoi» serviert moderne japanische Küche, begleitet von kreativen Cocktails und City-Pop-Klängen der 1980er-Jahre. Unkomplizierter geht es in der französischen Brasserie «Lantern» zu, die zeitlose Klassiker mit saisonalen Akzenten neu interpretiert. Für eine Pause zwischendurch bietet sich der Afternoon Tea im «Living Room» an, am frühen Abend laden Cocktails zum geselligen Zusammensein ein.
Zimmer
Die 89 Zimmer und Suiten sind über vier Etagen rund um einen ruhigen Innenhof angelegt. Handgefertigte Materialien, sanfte Farbtöne und sorgfältig ausgewählte japanische Kunstwerke verleihen ihnen die Eleganz eines traditionellen Kyoto-Stadthauses. Alle Zimmer sind mit Klimaanlage, Fernseher, Minibar, Kaffeemaschine und Wasserkocher, Safe sowie Föhn ausgestattet, dazu ein Lautsprecher von Bang & Olufsen. Die Badezimmer verfügen über eine Badewanne und eine separate Regendusche.
Deluxe City (24): 50 m² gross, mit Blick auf das traditionsreiche Viertel Miyagawa-cho.
Premier Theatre (24): Gleich gross und gleiche Ausstattung, jedoch mit Blick auf das Kaburenjo Theater.
Premier Temple (12): Gleich gross und gleiche Ausstattung, jedoch mit Blick auf den Zen Tempel Kennin-ji.
Deluxe City (24): 50 m² gross, mit Blick auf das traditionsreiche Viertel Miyagawa-cho.
Premier Theatre (24): Gleich gross und gleiche Ausstattung, jedoch mit Blick auf das Kaburenjo Theater.
Premier Temple (12): Gleich gross und gleiche Ausstattung, jedoch mit Blick auf den Zen Tempel Kennin-ji.
ab CHF 737.– / pro Person
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