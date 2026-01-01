Ein Erlebnis der besonderen Art erwartet Hotelgäste direkt im Haus. Regelmässig tritt am Abend eine Maiko, eine angehende Geisha, mit traditionellen Tänzen auf, an anderen Abenden erklingen die Saiteninstrumente Shamisen und Koto. Die Darbietungen sind kostenlos und bringen die jahrhundertealte Kultur Kyotos ganz nah. Herzstück des «Auriga Spa» sind drei private Onsen, die sich für ein ungestörtes Bad in natürlichem Thermalwasser reservieren lassen.

Die Behandlungen verbinden japanische Tradition mit modernen Wellness-Ansätzen, teils in exklusiver Zusammenarbeit mit der japanischen Luxusmarke «THE GINZA». Zum Spa gehören zudem Sauna und Dampfbad. Das lichtdurchflutete Fitness steht Hotelgästen rund um die Uhr offen. Für Erkundungen in der Umgebung stehen zudem kostenlose Velos bereit.