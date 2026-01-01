Beschreibung

Einleitung Grosser Infinity-Pool mit traumhafter Sicht auf den Kabini Fluss sowie ein zweiter Pool im hinteren Teil der Anlage. Ausgezeichnetes Ayurveda Zen­trum, Bibliothek mit wunderschöner Aus­sicht und Boutique. Morgen- und Abend­safaris per Jeep oder Boot in den Nagarhole National­park sowie Vogel­­beo­bachtungs­touren werden gegen Gebühr angeboten. Mehrmals pro Woche werden auch Lagerfeuer und kulturelle Darbietungen organisiert.

Lage Diese Lodge befindet sich an einer wunderschönen Lage direkt am Kabini Fluss. Die Fahrzeit zum Flughafen Benga­luru beträgt ca. fünf Stunden, nach Mysuru etwa drei Stunden.

Angebot Restaurant «Honey Comb» mit indischer und interna­tionaler Küche und schöner Aussicht auf den Fluss. Im «The Kurumba Grill» geniessen Sie in gediegenem Ambiente Grillspezialitäten. Bar.