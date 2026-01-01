Evolve Back Kuruba Safari Lodge
Nagarhole Nationalpark
Beschreibung
Einleitung
Grosser Infinity-Pool mit traumhafter Sicht auf den Kabini Fluss sowie ein zweiter Pool im hinteren Teil der Anlage. Ausgezeichnetes Ayurveda Zentrum, Bibliothek mit wunderschöner Aussicht und Boutique. Morgen- und Abendsafaris per Jeep oder Boot in den Nagarhole Nationalpark sowie Vogelbeobachtungstouren werden gegen Gebühr angeboten. Mehrmals pro Woche werden auch Lagerfeuer und kulturelle Darbietungen organisiert.
Lage
Diese Lodge befindet sich an einer wunderschönen Lage direkt am Kabini Fluss. Die Fahrzeit zum Flughafen Bengaluru beträgt ca. fünf Stunden, nach Mysuru etwa drei Stunden.
Angebot
Restaurant «Honey Comb» mit indischer und internationaler Küche und schöner Aussicht auf den Fluss. Im «The Kurumba Grill» geniessen Sie in gediegenem Ambiente Grillspezialitäten. Bar.
Zimmer
Die 33 Villen verteilen sich in der schönen Anlage der Lodge und sind mit viel Charme und lokalen Stilelementen dekoriert. Ein separates Wohnzimmer und ein Sitzbereich im Freien laden zum Verweilen ein. Alle Zimmer verfügen über eine Klimaanlage (nur im Schlafzimmer), Fernseher, Telefon, Minibar, Safe und Kaffee-/Teekocher.
Pool Hut (8): Die 223 m² grossen Villen bieten einen schönen Aussenbereich mit privatem Swimmingpool.
Pool Reserve: Die 240 m² grossen Unterkünfte gefallen mit sehr grosszügigen Platzverhältnissen sowohl im Innen- als auch im Aussenbereich mit dem privaten Swimmingpool. Von Ihrer Veranda aus geniessen Sie Sicht auf den Kabini Fluss.
Pool Hut (8): Die 223 m² grossen Villen bieten einen schönen Aussenbereich mit privatem Swimmingpool.
Pool Reserve: Die 240 m² grossen Unterkünfte gefallen mit sehr grosszügigen Platzverhältnissen sowohl im Innen- als auch im Aussenbereich mit dem privaten Swimmingpool. Von Ihrer Veranda aus geniessen Sie Sicht auf den Kabini Fluss.
Preis auf Anfrage
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