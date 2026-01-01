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Evolve Back Kuruba Safari Lodge

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Nagarhole Nationalpark

Dieses Kleinod lässt Natur­liebhaber und Romantiker gleichermassen träumen, denn hier vergisst man die Hektik des Alltags schnell! Die Lodge hat ein tolles Umweltkonzept und legt viel Wert auf einen nachhaltigen Tourismus.

Beschreibung

Einleitung
Grosser Infinity-Pool mit traumhafter Sicht auf den Kabini Fluss sowie ein zweiter Pool im hinteren Teil der Anlage. Ausgezeichnetes Ayurveda Zen­trum, Bibliothek mit wunderschöner Aus­sicht und Boutique. Morgen- und Abend­safaris per Jeep oder Boot in den Nagarhole National­park sowie Vogel­­beo­bachtungs­touren werden gegen Gebühr angeboten. Mehrmals pro Woche werden auch Lagerfeuer und kulturelle Darbietungen organisiert.
Lage
Diese Lodge befindet sich an einer wunderschönen Lage direkt am Kabini Fluss. Die Fahrzeit zum Flughafen Benga­luru beträgt ca. fünf Stunden, nach Mysuru etwa drei Stunden.
Angebot
Restaurant «Honey Comb» mit indischer und interna­tionaler Küche und schöner Aussicht auf den Fluss. Im «The Kurumba Grill» geniessen Sie in gediegenem Ambiente Grillspezialitäten. Bar.
Zimmer
Die 33 Villen verteilen sich in der schönen Anlage der Lodge und sind mit viel Charme und lokalen Stil­elementen dekoriert. Ein separates Wohn­zimmer und ein Sitzbereich im Frei­en laden zum Verweilen ein. Alle Zim­mer ver­fügen über eine Klima­anlage (nur im Schlaf­zim­mer), Fernseher, Telefon, Minibar, Safe und Kaffee-/Teekocher.
Pool Hut (8): Die 223 m² grossen Villen bieten einen schönen Aussenbereich mit privatem Swimmingpool.
Pool Reserve: Die 240 m² grossen Unterkünfte gefallen mit sehr grosszügigen Platzver­hält­nissen sowohl im Innen- als auch im Aussen­bereich mit dem privaten Swimming­pool. Von Ihrer Veranda aus geniessen Sie Sicht auf den Kabini Fluss.
Preis auf Anfrage

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