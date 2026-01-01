Beschreibung

Einleitung Die Unterhaltung findet vor allem im Wasser statt, hier ist Schnorcheln und Tauchen angesagt. Dabei können Sie auf die Unterstützung eines professionellen, PADI-zertifizierten Tauch­cen­ters zählen. Ayur­veda Angebote, Yoga. Wan­der­touren, Fischen oder Schnor­chel­ausflüge können gerne organisiert werden.

Lage Am schönsten Abschnitt des traumhaften Vijay Nagar Strand (Beach No. 5). Der örtliche Markt, In­ter­net­cafés und Res­tau­rants sind in Gehdistanz erreichbar. 20 Fahr­mi­nu­ten vom Hafen entfernt.

Angebot Im kleinen Restaurant wer­den Ihnen lokale Spezia­li­täten, hauptsächlich Fisch und Krustentiere, sowie internationale Menüs serviert.