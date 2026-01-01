Knecht Reisegruppe Gütesiegel
indien Reisen Gütesiegel
indienreisen

Silversand Beach Resort

Hotel RatingHotel RatingHotel Rating

Andamanen

Ein ideales Resort zum Tauchen (lernen), am herrlichen Strand zu entspannen und den ländlichen Charme der Insel zu geniessen. Kreditkarten werden (noch) nicht akzeptiert.

Beschreibung

Einleitung
Die Unterhaltung findet vor allem im Wasser statt, hier ist Schnorcheln und Tauchen angesagt. Dabei können Sie auf die Unterstützung eines professionellen, PADI-zertifizierten Tauch­cen­ters zählen. Ayur­veda Angebote, Yoga. Wan­der­touren, Fischen oder Schnor­chel­ausflüge können gerne organisiert werden.
Lage
Am schönsten Abschnitt des traumhaften Vijay Nagar Strand (Beach No. 5). Der örtliche Markt, In­ter­net­cafés und Res­tau­rants sind in Gehdistanz erreichbar. 20 Fahr­mi­nu­ten vom Hafen entfernt.
Angebot
Im kleinen Restaurant wer­den Ihnen lokale Spezia­li­täten, hauptsächlich Fisch und Krustentiere, sowie internationale Menüs serviert.
Zimmer
Alle Zimmer sind mit Dusche, Fernseher, Klimaanlage, Kühl­schrank, Kaffee-/Teekocher und Föhn ausgestattet. Sie verfügen über eine kleine Veranda, zum Teil mit Meerblick.
Andaman Villa (12): Die rustikalen Holz­bunga­lows sind durch die Dorfstrasse vom anderen, strandnahen Teil des Resorts ge­­tren­nt.
Andaman Lagoon (8): Zimmer in Strand­­nähe.
Preis auf Anfrage

Loading map...

Ähnliche Reisen