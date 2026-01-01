Silversand Beach Resort
Andamanen
Beschreibung
Einleitung
Die Unterhaltung findet vor allem im Wasser statt, hier ist Schnorcheln und Tauchen angesagt. Dabei können Sie auf die Unterstützung eines professionellen, PADI-zertifizierten Tauchcenters zählen. Ayurveda Angebote, Yoga. Wandertouren, Fischen oder Schnorchelausflüge können gerne organisiert werden.
Lage
Am schönsten Abschnitt des traumhaften Vijay Nagar Strand (Beach No. 5). Der örtliche Markt, Internetcafés und Restaurants sind in Gehdistanz erreichbar. 20 Fahrminuten vom Hafen entfernt.
Angebot
Im kleinen Restaurant werden Ihnen lokale Spezialitäten, hauptsächlich Fisch und Krustentiere, sowie internationale Menüs serviert.
Zimmer
Alle Zimmer sind mit Dusche, Fernseher, Klimaanlage, Kühlschrank, Kaffee-/Teekocher und Föhn ausgestattet. Sie verfügen über eine kleine Veranda, zum Teil mit Meerblick.
Andaman Villa (12): Die rustikalen Holzbungalows sind durch die Dorfstrasse vom anderen, strandnahen Teil des Resorts getrennt.
Andaman Lagoon (8): Zimmer in Strandnähe.
Andaman Villa (12): Die rustikalen Holzbungalows sind durch die Dorfstrasse vom anderen, strandnahen Teil des Resorts getrennt.
Andaman Lagoon (8): Zimmer in Strandnähe.
Preis auf Anfrage
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