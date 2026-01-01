Beschreibung

Einleitung Swimmingpool, kleiner Sou­ve­nir­shop, Business Center, Bibliothek und Tischtennis.

Lage An schöner Hanglage mit vielen Bäumen und Pal­men. Die Hauptstrasse mit Shoppingmöglichkeiten erreichen Sie in 10 Minuten. Das Resort befindet sich 15 Fahr­minuten vom Flughafen entfernt.

Angebot Vom Terrassenrestaurant können Sie wun­derschöne Sonnenuntergänge erleben und dazu authentische indische Küche vom Buffet geniessen. Ihren Apéro nehmen Sie einen Stock höher in der «Nico Bar» ein.