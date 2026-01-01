Fortune Resort Bay Island
Andamanen
Beschreibung
Einleitung
Swimmingpool, kleiner Souvenirshop, Business Center, Bibliothek und Tischtennis.
Lage
An schöner Hanglage mit vielen Bäumen und Palmen. Die Hauptstrasse mit Shoppingmöglichkeiten erreichen Sie in 10 Minuten. Das Resort befindet sich 15 Fahrminuten vom Flughafen entfernt.
Angebot
Vom Terrassenrestaurant können Sie wunderschöne Sonnenuntergänge erleben und dazu authentische indische Küche vom Buffet geniessen. Ihren Apéro nehmen Sie einen Stock höher in der «Nico Bar» ein.
Zimmer
Die 45 komfortablen, zum Teil etwas kleinen Zimmer sind mit Dusche, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, Kühlschrank, Safe und Kaffee-/Teekocher ausgestattet. Teilweise verfügen Sie über einen Balkon mit herrlichem Ausblick.
Preis auf Anfrage
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