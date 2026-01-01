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Fortune Resort Bay Island

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Andamanen

Ein nettes Resort und ideale Bleibe um Anschlussflüge abzuwarten, aber durchaus auch attraktiv für einen etwas längeren Aufenthalt. Sie können von hier aus Tagesausflüge zu kleinen Inseln unternehmen und das geschichtliche Erbe Port Blairs erkunden.

Beschreibung

Einleitung
Swimmingpool, kleiner Sou­ve­nir­shop, Business Center, Bibliothek und Tischtennis.
Lage
An schöner Hanglage mit vielen Bäumen und Pal­men. Die Hauptstrasse mit Shoppingmöglichkeiten erreichen Sie in 10 Minuten. Das Resort befindet sich 15 Fahr­minuten vom Flughafen entfernt.
Angebot
Vom Terrassenrestaurant können Sie wun­derschöne Sonnenuntergänge erleben und dazu authentische indische Küche vom Buffet geniessen. Ihren Apéro nehmen Sie einen Stock höher in der «Nico Bar» ein.
Zimmer
Die 45 komfortablen, zum Teil etwas kleinen Zimmer sind mit Dusche, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, Kühlschrank, Safe und Kaffee-/Teekocher ausgestattet. Teilweise verfügen Sie über einen Balkon mit herrlichem Ausblick.
Preis auf Anfrage

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