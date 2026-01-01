Beschreibung

Einleitung Infinity-Swimminpool, «Jiva Spa», Fitnesscenter, Schnorcheln, Tauchen, Veloverleih, Yoga morgens am Swimmingpool oder am Strand, Kajakfahren in den Mangroven, Flora und Fauna Entdeckungstouren inklusive Schildkröten- und Vogelbeobachtungspro­grammen, Boots­aus­flüge zu den Nachbarinseln, Dschungel­touren, Strand­pick­nicks, gratis Internetzugang in der Hotellobby.

Lage Direkt am traumhaft schönen Radhanagar Strand (auch Beach No. 7 genannt) auf der Insel Havelock. Die Fahr­zeit vom Havelock Jetty, wo die Schiffe aus Port Blair anlegen, beträgt ca. 30 Minuten.

Angebot «The Settlers» steht für die regionale Insel­küche der Andamanen. In Anspielung an die unterschiedliche Herkunft der einstigen Siedler auf den Andamanen widerspiegelt das Menü abwechslungsreiche Rezepte aus ganz verschiedenen Küchen. Für die Zubereitung der Mahlzeiten werden frische Zutaten aus dem eigenen Garten geerntet. Neben dem Swimmingpool mit Aussicht über den Strand befindet sich das Grillrestaurant «Turtle House», wo den ganzen Tag über internationale Menüs und Snacks serviert werden und Sie abends den Sternenhimmel geniessen können.