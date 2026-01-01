Taj Exotica Resort & Spa, Andamans
Andamanen
Beschreibung
Einleitung
Infinity-Swimminpool, «Jiva Spa», Fitnesscenter, Schnorcheln, Tauchen, Veloverleih, Yoga morgens am Swimmingpool oder am Strand, Kajakfahren in den Mangroven, Flora und Fauna Entdeckungstouren inklusive Schildkröten- und Vogelbeobachtungsprogrammen, Bootsausflüge zu den Nachbarinseln, Dschungeltouren, Strandpicknicks, gratis Internetzugang in der Hotellobby.
Lage
Direkt am traumhaft schönen Radhanagar Strand (auch Beach No. 7 genannt) auf der Insel Havelock. Die Fahrzeit vom Havelock Jetty, wo die Schiffe aus Port Blair anlegen, beträgt ca. 30 Minuten.
Angebot
«The Settlers» steht für die regionale Inselküche der Andamanen. In Anspielung an die unterschiedliche Herkunft der einstigen Siedler auf den Andamanen widerspiegelt das Menü abwechslungsreiche Rezepte aus ganz verschiedenen Küchen. Für die Zubereitung der Mahlzeiten werden frische Zutaten aus dem eigenen Garten geerntet. Neben dem Swimmingpool mit Aussicht über den Strand befindet sich das Grillrestaurant «Turtle House», wo den ganzen Tag über internationale Menüs und Snacks serviert werden und Sie abends den Sternenhimmel geniessen können.
Zimmer
Die lediglich 50 modernen Villen sind auf Stelzen gebaut und stehen im Garten verteilt unter den zahlreichen Bäumen. Die Einrichtung ganz in Holz wirkt eher schlicht aber stilvoll. Die 147 m² grossen Deluxe Villen sind architektonisch der traditionellen Bauweise des auf den Andamanen lebenden Jarawa Stammes nachempfunden. Sie verfügen über eine grosse Veranda mit bequemen Sesseln, ein luxuriöses, grosszügiges Badezimmer mit Regendusche und Badewanne sowie eine moderne technische Ausstattung mit Klimaanlage, Fernseher, Minibar, Safe, Kaffee-/Teekocher und Föhn.
Preis auf Anfrage
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