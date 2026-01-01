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Barefoot at Havelock

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Andamanen

Selten waren Sie dem ­«Ro­b­in­son Crusoe» Traum so nah! Sehr schön sind die üppigen Wäl­der, welche fast bis ans Meer reichen. Luxus dürfen Sie hier nicht erwarten, die Einrichtungen sind bewusst auf das Nötigste beschränkt. Dafür werden Sie durch die un­­be­rührte Natur, traumhafte Strände und wunderbare Sonnenuntergänge entschädigt.

Beschreibung

Einleitung
Tauchcenter mit PADI Zerti­fi­zierung. Schnorchellehrer, Ayur­veda Angebote und Yoga, kleines Spa, Billard, kleine Bou­tique. Es werden diverse Aus­flüge wie Fischen und Kajaken angeboten.
Lage
Am Radhanagar Strand (auch Beach No. 7 genannt), einem der bekanntesten und prächtigsten Strände der Andamanen! 30 Fahrminuten vom Hafen entfernt.
Angebot
Restau­rant mit indischem Buffet sowie kontinentalen und indischen à la carte Gerichten. Lounge Bar.
Zimmer
Die 31 Bungalows und Zelte liegen inmitten von dichtem Dschun­gel. Die Bungalows sind aus Holz und Bambus auf Stelzen gebaut und haben eine Klimaanlage, Kühlschrank, Kaffee-/Tee­kocher und Safe, aber keinen Fernseher, so­dass die Gäste richtig ab­schalten und den Aufent­halt vollumfänglich geniessen können.
Nicobari Cottage (9): Bauweise mit viel Bam­bus und Stroh­­dach.
Andaman Villa (8): Mit modernerer Aus­stat­tung und grösserem Balkon.
Preis auf Anfrage

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