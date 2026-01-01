Barefoot at Havelock
Andamanen
Beschreibung
Einleitung
Tauchcenter mit PADI Zertifizierung. Schnorchellehrer, Ayurveda Angebote und Yoga, kleines Spa, Billard, kleine Boutique. Es werden diverse Ausflüge wie Fischen und Kajaken angeboten.
Lage
Am Radhanagar Strand (auch Beach No. 7 genannt), einem der bekanntesten und prächtigsten Strände der Andamanen! 30 Fahrminuten vom Hafen entfernt.
Angebot
Restaurant mit indischem Buffet sowie kontinentalen und indischen à la carte Gerichten. Lounge Bar.
Zimmer
Die 31 Bungalows und Zelte liegen inmitten von dichtem Dschungel. Die Bungalows sind aus Holz und Bambus auf Stelzen gebaut und haben eine Klimaanlage, Kühlschrank, Kaffee-/Teekocher und Safe, aber keinen Fernseher, sodass die Gäste richtig abschalten und den Aufenthalt vollumfänglich geniessen können.
Nicobari Cottage (9): Bauweise mit viel Bambus und Strohdach.
Andaman Villa (8): Mit modernerer Ausstattung und grösserem Balkon.
Nicobari Cottage (9): Bauweise mit viel Bambus und Strohdach.
Andaman Villa (8): Mit modernerer Ausstattung und grösserem Balkon.
Preis auf Anfrage
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