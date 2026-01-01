Am Radhanagar Strand (auch Beach No. 7 genannt), einem der bekanntesten und prächtigsten Strände der Andamanen! 30 Fahrminuten vom Hafen entfernt.

Die 31 Bungalows und Zelte liegen inmitten von dichtem Dschun­gel. Die Bungalows sind aus Holz und Bambus auf Stelzen gebaut und haben eine Klimaanlage, Kühlschrank, Kaffee-/Tee­kocher und Safe, aber keinen Fernseher, so­dass die Gäste richtig ab­schalten und den Aufent­halt vollumfänglich geniessen können.

Nicobari Cottage (9): Bauweise mit viel Bam­bus und Stroh­­dach.

Andaman Villa (8): Mit modernerer Aus­stat­tung und grösserem Balkon.