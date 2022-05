Honeymoon Reisen

Zweisamkeit an den romantischsten Orten der Welt

Reisen Sie mit Knecht Reisen zu den schönsten Orten auf unserem Planeten. Sei es ein Honeymoon in einer romantischen europäischen Stadt wie Venedig, Rom oder Paris, ein ausgefallenes Luxus-Resort auf den Malediven oder den Seychellen, eine Drive-By-Hochzeit in Las Vegas, eine intime kleine Zeremonie an einem Strand auf Bora Bora, eine rauschende Party im vierzigsten Stock eines funkelnden Hotelturms in Dubai oder einer Honeymoon Suite in einer luxuriösen Safari-Lodge in Botswana. Unser Angebot reicht von den romantischsten Plätzen Europas zu Inselparadiesen in der Südsee und Asien und hin zu glitzernden Weltstädten wie Rio de Janeiro, Tokio, New York, Vancouver oder Kapstadt.

Hochzeitsreise mal anders - auf 4 Rädern

Wenn Sie einen Teil Ihrer Hochzeitsreise vollständig unabhängig und flexibel gestalten und dennoch ein Maximum an Zweisamkeit geniessen möchten, sind Flitterwochen im Wohnmobil oder mit einem Mietwagen ideal für Sie. Mit einem Campervan folgen Sie ohne Plan Ihrer ganz eigenen Route. Für eine Reise mit dem Mietwagen stellen wir Ihnen einen Reiseplan zusammen, buchen das Auto und die Hotels – und Sie fahren los und geniessen Ihre Zeit zu zweit. Fragen Sie uns nach Reiserouten und -Ideen für Ihren Honeymoon auf vier Rädern. Ihre Vermählung und begleitende Feierlichkeiten lassen sich übrigens auch ideal mit geführten Privatreisen, einem Strandurlaub oder Gruppenreisen verbinden – Die Wahl ist Ihre, wir setzen Ihre Wünsche um und planen Ihre ganz persönliche Traumreise.